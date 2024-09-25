藍立委羅廷瑋為投棄權道歉 民眾黨台中黨部主委：等於死了！

國民黨立法院黨團昨在程序委員會提案將總預算案暫緩列案，藍白攜手通過提案，但台中立委羅廷瑋投棄權票，引爆藍營支持者灌爆他的臉書，今早羅在臉書上貼出道歉文，表示「這幾個月來，我和我的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，我也感到心力交瘁」對此，民眾黨台中市黨部主委江和樹不埋單，並說「等於死了！」

江和樹說，不要忘了你是國民黨，不是民進黨，如是為了怕被罷免，這樣民進黨會更有理由。為了怕綠營的抹黑、批評和指教，就怕了。棄權投了，道歉也說了，但「等於死了！」這是我們最大的禁忌，我們再沒有氣魄，也要勇敢，因為有團隊的力量。

他說，徐巧芯當初被人家打得要死，她會這樣子嗎？柯文哲也因為司法不公而人在裡面了（被羈押），去面對了，有什麼好怕的？怕的是自己的心魔！

江和樹說，這些小草當初是支持柯文哲的人，都放棄你了，這次的霸免，「真的為你擔心」會不會2026又在市議會當同事？