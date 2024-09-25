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張溫德升任北市副市長 議員：有工務背景可加強推動都更

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府副秘書長張溫德（左）升任台北市副市長。圖／聯合報系資料照
台北市政府副秘書長張溫德（左）升任台北市副市長。圖／聯合報系資料照

北市府今發布新任副市長人事任命，原任副秘書長的張溫德升任副市長。國民黨議員詹為元認為，張溫德有工務背景，能貫徹市長蔣萬安都更政策；民進黨議員許淑華說，副市長李四川可能會去新北市選市長，才找相同背景的人，是合理布局；民眾黨議員黃瀞瑩表示，過去質詢盼有產官學界的人選，張可能不符合大家期待。

詹為元表示，張溫德擔任第三副市長，或許知名度不高，也不是最令人驚艷的人選，卻是最適合的人選。蔣萬安上任後最重要的政策是「都市更新」，張溫德從政經歷對都更如數家珍、知之甚詳，對都更核心問題，包含基準容積的區劃與鬆綁與否、他國都市更新的模式與效仿、民眾與都更廠商之間的信任問題等，皆有獨到見解。

詹為元認為，選擇張溫德擔任副市長，代表蔣萬安極度重視都更，視為任內最重要的施政目標，期待張溫德能更貫徹都更政策，擴大市府量能，主動出擊協助民眾對都更法規的釐清、容積獎勵的計算、與建商之間爭議的調解，徹底貫徹「大都更時代」。

許淑華說，張溫德是「比較聽話的人」，又有工務背景，可能贏過李四川，強化都更推動。目前台北市人口在250萬左右，未來可能會降低，所以蔣萬安要在李四川參選新北市長前，找有相同背景的張溫德擔任第三位副市長，外界會認為蔣市府重視都更，以布局來說相當合理。

許淑華指出，張溫德的能力沒有特別突出，蔣萬安的表現也沒有亮點，除了要強化都更外，其他市政沒有太大問題，畢竟台北市政府體質好，無論是郝龍斌、柯文哲當市長，都不會影響市政進行，只有留下弊案，目前要處理的議題也都是前市長任內留下的爛攤子。

黃瀞瑩表示，張溫德是公務經驗豐厚，相對了解市府各項行政流程，只不過當初在議會質詢時，議員們期待的是蔣萬安能從產、官、學界中帶人到市府內，用不同的專業經驗推動市政，雖然台北市有很多重大工程，如社宅、市場改建等，工務是重中之重，才找與李四川有相同背景的人共通分擔，但與大家期待的人選有些不同。

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