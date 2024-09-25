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賴清德指和平要靠實力 羅智強：為何淡水林口屢被突破

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統昨表示，台灣絕不可能簽署和平協議，那一紙協議是靠不住的，要靠實力確保和平。國民黨立委羅智強表示，政府準備好了嗎？如果準備好，為何淡水、林口岸防屢屢被突破？圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨表示，台灣絕不可能簽署和平協議，那一紙協議是靠不住的，要靠實力確保和平。國民黨立委羅智強表示，政府準備好了嗎？如果準備好，為何淡水、林口岸防屢屢被突破？圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨赴南投出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練，他在致詞時表示，台灣絕不可能簽署和平協議，那一紙協議是靠不住的，要靠實力確保和平。國民黨立委羅智強表示，政府準備好了嗎？如果準備好，為何淡水、林口岸防屢屢被突破？

賴清德表示，他身為總統兼三軍統帥，肩負三個使命：捍衛國家主權，不容許外來勢力侵略併吞；強化國防、經濟韌性，守護全體國人身家性命的安全；和民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量，讓獨裁者不敢輕舉妄動，以備戰達到避戰。

羅智強表示，兩岸必須要有溝通交流，才能避戰止戰，賴清德話說的很好聽，要發揮威懾力量、要靠實力拿到和平，不用簽和平協議，但他想請問賴總統，政府真的準備好了嗎？

羅智強質疑，如果準備好，為何淡水、林口岸防屢屢被突破，為何志願役人數創2018年以來新低？多數國軍部隊編都編不滿，連華盛頓郵報都說我國防備中共的進展不順。此外，能源與糧食自給率低、能糧脆弱的問題，前總統蔡英文沒解決，賴清德解決了嗎？

羅智強強調，兩岸和平是最高目標，必須透過多管齊下的方法來達成，但賴清德目前的作法，無疑背道而馳，讓兩岸危機四伏。

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