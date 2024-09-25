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遞補涉賄新北議員...石一佑宣誓就任 全力爭取建設與校園安全

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員石一佑今天宣誓就任。記者葉德正／攝影
新北市議員石一佑今天宣誓就任。記者葉德正／攝影

民進黨籍新北市議員黃俊哲涉賄日前被高院判決當選無效確定，由同黨籍石一佑遞補。今天石一佑宣誓就職，包括新北市長侯友宜等人都到場觀禮。石一佑受訪坦言「真的準備了好久」，板橋市政要持續，新北無論是地方建設、校園安全、幼兒安全維護等都是她要持續要推動重點，他會努力跟黨團與新北團隊持續為新北打拚。

2022年新北市第五選舉區（板橋區）議員選舉，應選出名額9席，當時石一佑得票數1萬3514票，是當屆的落選頭，在黃俊哲被判當選無效後，依法遞補席次，也讓民進黨團席次維持不變。

石一佑表示，她是來做事不是來作秀，她下午將首次質詢新北市長侯友宜，至於準備什麼題目，她賣關子是「秘密」，大家拭目以待。

民進黨團總召張維倩表示，石一佑議員在基層服務相當扎實，更是非常優秀，今天看到很多鄉親來力挺，相信承載者麼多民意，未來服務會更努力，更上一層樓。

議長蔣根煌也說，歡迎石一佑加入新北議會團隊，希望石議員盡到民意代表職責、理性問政、爭取市民最大權益，一起共創新北榮耀。

石一佑原是板橋市民代表，新北市升格後，2010年曾參加過黨內初選，後來加入當時擔任議員的民進黨立委張宏陸服務處主任，也在2018、2022再度爭取議員席次，這次順利遞補，許多支持者她進入議會感到開心。

地方人士指出，石一佑走基層服務路線，有了議員身分，對接下來2026選情會更順利，也因此可能威脅到其他同黨議員，2026黨內初選恐更激烈。

侯友宜 民進黨 當選無效 議員

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