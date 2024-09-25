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投棄權票藍營炸鍋 羅廷瑋鞠躬道歉：正面迎擊綠營霸凌

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋（中）在國民黨立委王鴻薇（左）、羅智強（右）陪同下對外鞠躬致歉。記者張睿廷／攝影
國民黨立委羅廷瑋（中）在國民黨立委王鴻薇（左）、羅智強（右）陪同下對外鞠躬致歉。記者張睿廷／攝影

藍白黨團昨天在立法院程序委員會處理總預算案暫緩列案時，國民黨立委羅廷瑋竟然棄權，引發軒然大波。羅廷瑋今天早上先在黨團大會內部向黨內立委道歉，隨後又在國民黨立委王鴻薇羅智強陪同下對外「鞠躬」致歉。

國民黨立法院黨團昨在程序委員會提案將總預算案暫緩列案，藍白攜手通過提案，但羅廷瑋投棄權票，引爆藍營支持者灌爆他的臉書，反彈極大。羅廷瑋今天在受訪時鞠躬道歉，表示已經深刻檢討自身錯誤。

羅廷瑋一開口就表示，對此事已經深刻檢討，立即改正，要跟大家說聲抱歉。

羅廷瑋說，他有4個要反省的地方，首先要向支持者、黨團同志鄭重道歉，並且改進；第二，保證絕對不會有下一次，未來會努力監督執政黨，堅守崗位，捍衛人民權利；自己已經反省，也向黨團自請處分，面對所有處分，全部都會接受，不會抱怨；他會勇敢面對執政黨的濫權，正面迎擊所有來自綠營的霸凌，當個勇敢的國民黨立委。

外界關注羅廷瑋昨天為何沒有投票？是否因為罷免壓力大？羅廷瑋僅說，沒有任何理由，就是認錯改進，糾正自己，目前就是專注於立法院做事，並且道歉改進。

國民黨立委羅智強也在旁緩頰。他說，羅廷瑋今天在黨團大會公開向所有同志道歉、自請處分。羅可能是在問政上遇到一些困難與錯誤，問題是如何在錯誤中反省、站起來。羅廷瑋已經深深道歉、反省，羅廷瑋也相當內疚。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇接著表示，羅廷瑋早上已經在臉書向所有支持者道歉，今天也在黨團內部會議主動跟黨團同仁道歉，黨團會討論並做出處置。不過他們相當珍惜羅廷瑋勇於負責的態度及勇氣。請大家放心，黨團會做適當處置，大家絕對會團結在一起，共同監督執政黨。

國民黨 王鴻薇 立法院 罷免 羅廷瑋 羅智強 霸凌

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