藍白繼續合作 民眾黨本屆立院首次拿到一席召委

立法院各委員會今選舉召委，國民黨立法院黨團在外交及國防委員會決定禮讓民眾黨，與民眾黨立法院黨團共推民眾黨立委林憶君擔任召委，民進黨立法院黨團推舉立委王定宇擔任召委。

外交及國防委員會選舉召委時，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣皆有到場。在分工部分，經協調，林憶君主負責外交部、退輔會；王定宇主負責國防部、國安局、僑委會。受禮讓的林憶君受訪表示，她感謝國民黨謙讓，不會辜負大家期待，會理性務實的監督，她也會嚴審潛艦國造預算。

據了解，國民黨立委黃仁有意爭取外交及國防委員會召委，但有藍營人士透露，國民黨團有部分委員擔心黃仁是新科立委，對預算會期不熟悉，加上本會期要審查潛艦國造預算，黃仁又經常赴陸，恐會遭民進黨大作文章。但因禮讓林憶君，黃仁對此不滿，於外交及國防委員會選舉召委現場，未見黃仁現身。

立法院社會福利及衛生環境委員會以推選的方式產生召委，國民黨團推立委蘇清泉，民進黨團推立委黃秀芳。

立法院內政委員會召委採推舉，民進黨團推派立委張宏陸、國民黨團推派立委徐欣瑩，無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委麥玉珍無異議，眾人一致通過由張、徐出任召委，氣氛平和。

立法院司法法制委員會召委以推舉進行，國民黨團推舉立委吳宗憲，民進黨團推舉立委鍾佳濱，無異議通過。

立法院交通委員會召委則採投票制，民進黨團全力支持立委陳素月，民眾黨立委林國成選擇支持國民黨團推派的立委魯明哲，共獲8票，陳、魯出任召委已成定局。

立法院經濟委員會用推選的方式產生召委，國民黨團推立委呂玉玲、民進黨團推立委邱志偉。教育及文化委員會也用推選方式產生召委，國民黨團推立委萬美玲、民進黨團推立委范雲。