羅廷瑋棄權臉書道歉了「後悔至極」 游淑慧：永遠不要怕對手恐嚇

國民黨立法院黨團昨在程序委員會提案將總預算案暫緩列案，藍白攜手通過提案，但台中立委羅廷瑋投棄權票，引爆藍營支持者灌爆他的臉書，今早羅貼文「對不起，深深的對不起」立委羅智強、徐巧芯為他打氣。

羅廷瑋今晨發聲明向支持者道歉，並表示將向黨團自請處分，未來做一個勇敢的國民黨立委，「我做出了令支持者失望，也令我後悔至極的錯誤決定」，在程序委員會就退回總預算的表決，投下了棄權票。「對不起，深深的對不起！」

立委羅智強第一個留言說，「這世上沒有不犯錯的人，能從錯誤中學習，重新站起來，最重要。廷瑋加油！我們一起，在監督執政者的崗位上共同努力力」。

立委徐巧芯也留言說，「這條監督的路上只要大家一起走，就不會艱難！」

台北市議員游淑慧也表示，「永遠不要怕對手的恐嚇，卻忘了支持你的人。政治路上，很多刀光劍影、邪魔歪道，更要時刻守好自己走的道，和團隊併肩作戰。身為民代要有擇善固執、為所當為的勇氣和無懼。勇敢的面對、勇敢的道歉、勇氣的繼續戰下去。」

支持者則駡聲不斷，「沒關係，這屆做好，下次不選你」、「國民黨找個有戰力的、有抗壓性的、敢跟民進黨幹的」、「台中人沒在漏氣的，任何霸凌只有正面對決才是王道」、「顏寛恒都不怕，你在怕什麼？」但加油打氣的人也不少，鼓勵他「年輕就要衝」「接下來看你的！」