引水人傷亡凸顯安全管制問題 監委要查有無改善措施
監委范巽綠今天說，高雄港近5年已發生12件引水人傷亡事件，凸顯港口安全管制措施不足，交通部對引航業務有無提出檢討改善措施、安全設備是否足以保障引水人安全，已申請自動調查。
范巽綠透過新聞稿表示，據報導，高雄港近5年已發生12件引水人傷亡事件，凸顯港口安全管制措施不足；交通部航港局在民國113年2月已啟動「強化引水安全管理專案」，就引水人監理督考、進出港管理及完備基礎設施設備等面向擬定因應策略，以提升引水領航安全。
范巽綠指出，引水人執行引航作業時，屢發生傷亡意外事件，交通部對各港口引航業務有無提出檢討改善措施、交通部航港局啟動「強化引水安全管理專案」後續辦理情形為何、引水人租用交通船替代引水船，相關規格與安全設備是否足以保障引水人安全，有深入調查釐清必要，已申請自動調查。
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