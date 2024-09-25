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在野繼續合作 立院外交及國防藍禮讓白營林憶君任召委
在民眾黨陷入柯文哲司法風暴後，藍白是否繼續合作成為政壇受關注的話題。立法院各委員會今日選舉召委，在也能掌握的8席召委中，國民黨確定在立法院外交及國防委員會禮讓民眾黨，由民眾黨立委林憶君擔任召委。
上會期召委、國民黨立委馬文君無意連任，欲回歸地方服務；國民黨立委黃仁有意接任召委。國民黨立委陳永康堅持只擔任國防召委，遭國民黨立法院黨團告知，到時需抽籤，恐怕不見得如陳永康意，陳永康遂斷然拒絕。國民黨立委徐巧芯無意願。立法院正副院長韓國瑜、江啟臣循例不參與。
國民黨立法院黨團三長和民眾黨立法院黨團三長23日會面後，雙方敲定選立法院外交及國防委員會禮讓，但雙方不對外透露風聲。今早正式證實，外交及國防委員會禮讓林憶君。
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