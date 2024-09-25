羅廷瑋棄權票掀內部風暴 藍委：誰沒選區壓力？

國民黨立法院黨團昨在程序委員會提案，將明年度政府總預算暫緩列案，國民黨立委羅廷瑋投棄權票，儘管未影響結果，仍引發藍營內部不滿。眼見內部就要炸鍋，羅廷瑋今晨發道歉聲明，但仍有藍委不埋單，批羅廷瑋自私，誰沒選區壓力？

羅廷瑋投棄權票消息傳開後，藍營不滿情緒逐漸擴散，多位國民黨立委臉書擁入不少批評羅廷瑋的訊息，但羅廷瑋昨日並未即使止血，而是在內部壓力即將炸鍋之際，才於今晨發表抱歉聲明，強調將自請黨團處分，未來會當一個勇敢的國民黨立委。

不具名國民黨立委表示，他覺得羅廷瑋很自私，身為國民黨團的一員，在政治攻防上，大家本來就應該要團進團出，怎麼可以因自身考量，就輕易做出跟黨團不同的決議，不然就不要掛國民黨籍參選，這不僅對藍營內部團結有傷，對羅廷瑋自己也有傷。

這名藍委表示，羅廷瑋很怕被罷免，但此舉絕對惹怒藍營支持者，他自己的臉書就有不少批評羅廷瑋的訊息，要求將羅廷瑋處分或是停權，到時候綠營若發動罷免，「你看藍軍還會挺你嗎？」不過，他也說，身為藍營同袍，也希望羅廷瑋未來要更勇跟國民黨站在一起。

另有名藍委指出，國民黨在立法院是脆弱多數，有時候少一票、兩票影響可能就很大，雖說這次沒有對結果造成影響，但仍有檢討空間。他說，未來會在黨團大會建言，要求大家對於黨團的共識決議，就是一個命令一個指令，團進團出、共同承擔，不是只有羅廷瑋有選區壓力，每個區域立委都有選區壓力。

儘管黨內有不少批評聲浪，但也有不少藍委送暖。國民黨立委羅智強表示，這世上沒有不犯錯的人，能從錯誤中學習，重新站起來最重要，「廷瑋加油，我們一起『在監督執政者的崗位上共同努力』。」國民黨立委牛煦庭說，「翻篇向前了，大家都在。」國民黨立委馬文君也說，「大家繼續努力，一個都不少。」