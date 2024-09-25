棄權票引藍營眾怒 羅廷瑋致歉：做一個勇敢的國民黨立委

國民黨立法院黨團昨在程序委員會提案要求將總預算案暫緩列案，藍白攜手通過提案，但國民黨立委羅廷瑋卻投棄權票，引爆藍營怒火。沉寂一夜，羅廷瑋今晨發聲明向支持者道歉，並表示將向黨團自請處分，未來「做一個勇敢的國民黨立委。」

羅廷瑋表示，昨天他在程序委員會投下棄權票，除了深刻的反省自己的思慮不周，更深深的對支持者、對黨團同志感到抱歉，沒有盡到身為在野制衡者該盡的責任。

羅廷瑋提到，這幾個月來，他和他的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，也感到心力交瘁。他做出了令支持者失望，令他後悔至極的錯誤決定，在程序委員會就退回總預算的表決，投下了棄權票。

羅廷瑋說，因個人的思慮不周，並不足以做為自辯的理由。他看到了非常多來自支持者憤怒和批評，大家過去這麼支持他，而他卻讓大家如此失望，他很自責，大家的批評完全在情在理，這些都是我該受的責備，他也會把大家的責備一一記在心上，永遠警惕自己。

羅廷瑋表示，他鄭重的向所有的支持者和黨團同志致上最深的歉意，承諾保證不會再犯同樣的錯誤，未來會全力善盡在野制衡者的職責，和黨團同志同心齊力，在監督執政者的崗位上共同努力。對於違反黨團立場，投棄權票一事，他將向黨團自請處分，黨團的任何處分，他都接受，絕無異議。

羅廷瑋強調，今後他會勇敢對抗執政者的濫權，也將正面迎擊來自綠營的一切霸凌和攻擊，絕不退縮。不經一事，不長一智，昨天的事，是他從政以來最大的打擊。他不敢奢望大家原諒，但他會努力改進，用接下來立委任期的表現，將功補過，做一個勇敢的國民黨立委。

國民黨團書記長林思銘表示，羅廷瑋事先有向黨團報備，他仍希望能夠「顧全大局」，或許羅廷瑋礙於地方上的壓力才棄權。對於黨團是否會祭出處分，林思銘說，依照黨團章程規定，該投票時未投票可罰1萬元。