綠英蘇結盟搶新住民票 藍劉和然洪孟楷拚曝光顧基層

民進黨新北市黨部近期鎖定青年、婦女及新住民等族群辦活動，彷彿選戰提前開打，拓票意味濃。藍營基層憂起跑慢半拍，市長熱門人選還在鴨子划水，恐難凝聚氣勢。國民黨新北市黨部說，暑假有辦青年及婦女活動，正盤點里長及議員布局空間，一步步推進。

民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧有意投入2026市長選戰，昨在新莊區辦新住民諮詢站成立儀式，頒發諮詢站牌給40位新北市黨公職，爭取新住民選票。

昨活動除自家蘇系議員彭一書、翁震州，英系鍾宏仁、新系顏蔚慈、正國會山田摩衣都到場，展現蘇巧慧號召力，獨缺湧言會議員，引發聯想。湧言會人士指出，黨部有通知，當時活動內容未確定，才會先安排其他行程，不必過度解讀。

蘇巧慧表示，新北市新住民高達11萬人，一口氣成立40處諮詢站，新住民服務將深入基層、遍地開花。近期蘇巧慧展開下鄉行程，頒發黨部24區聯絡主任、婦展會與青展會長聘書，其中婦展會會長由英系議員彭佳芸當選，被認為是「蘇英結盟」。

相較於民進黨動作頻頻，國民黨顯得低調，黨務人士說，中央黨部青年團、新住民工作委員會，及各地方黨部青工會、婦女會等日常都有相關活動，持續固本，基層組織扎實。

2026新北市長一役，呼聲高的市長人選包含新北副市長劉和然、立委洪孟楷及北市副市長李四川，當事人尚未明確表態，私底「力道」已和以往不同。

劉和然利用假日勤跑黨部、同鄉會行程，劉有主場優勢，與里長民政系統、環保局清潔隊系統、教育局校長系統及家長會系統互動深，基層氣勢慢慢成形。洪孟楷也勤跑行程拚曝光，偶爾還會跨區，展現能量及活力。李四川人氣高，是不少新北藍營議員期待的「母雞」人選。