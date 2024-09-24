人口牽動議員選區席次增減 交棒熱新世代輩出 老將威脅感重

聯合報／ 記者李定宇江婉儀劉懿萱李成蔭／新北即時報導
葉元之原本是新北板橋區市議員，更上一層樓拚上立委，原有的議員席次，各方都想插旗。本報資料照片
葉元之原本是新北板橋區市議員，更上一層樓拚上立委，原有的議員席次，各方都想插旗。本報資料照片

新北有66席議員，五股、泰山、林口選區人口穩定成長，2026年改選時，擬從4席調為5席，可能被減的是土城、樹林、三峽、鶯歌選區，擬從10席減為9席，新秀來勢洶洶，現任老將人人自危。

另，現任市議員周勝考、陳永福、李余典、陳啟能有意交棒給下一代，年輕世代輩出，攪動選區生態。汐止、板橋區因為廖先翔及葉元之今年更上一層樓拚上立委，空出的議員席次更是擠破頭，各方都想補位。

新北人口約404萬人，地方制度法規定直轄市200萬人以上議員總額不得超過62人，加上原民議員4人，共66人。距2026年地方選舉還有2年多，尋求連任的現任議員及有意出馬挑戰者，緊盯人口變化，選區席次增減牽動布局。

新北市選委會說明，依據今年8月底人口數，土樹三鶯選區共62萬5034人，比起2022年略為減少，五泰林選區共30萬6535人，林口人數每月穩定上升，若以此趨勢發展，推估土樹三鶯議員席次少1席，五泰林將多1席。依據選罷法第38條，以投票日前6個月戶籍登記人口數為主，最後統計日在2026年5月31日，目前數據僅供參考。

五泰林選區五連霸議員蔡淑君表示，林口區人口成長是因為對地方建設有感，多1人服務是百姓之福，不論投給誰，都是民眾的選擇，前提是民代表現要夠好才能爭取支持。土樹三鶯選區議員廖宜琨坦言，席次減少衝擊大，建議黨中央或黨部及早做因應。

原屬汐止、板橋選區的廖先翔、葉元之拚上立委，原有的議員席次，各方都想搶進。在汐止、金山、萬里議員選區，被點名人選包含國民黨前發言人蕭敬嚴，他在當地經營多年；桃園市長張善政競選時期發言人何元楷，雖在北市府服務，但在汐止成長及居住，也不排斥出戰。

新北首善之區板橋對國民黨來說更是彈性選區，有多位女將被點名，包含國民黨發言人楊智伃及李明璇，現任新北新聞局長李利貞被認為可循「侯家軍」模式參戰。板橋都會特性，也可望有刺客人選投入。

世代交替也成為2026選戰主旋律，現任老將周勝考、陳永福、李余典、陳啟能都有意交棒。周勝考說，他考量年紀大了，希望有年輕人投入政壇，下一屆將由兒子周韋翰接棒。陳永福也有意交棒給兒子陳韋任，地方人士指出，早在民進黨去年徵召曾柏瑜投入新店立委選戰時，便已看到陳韋任勤跑地方。民進黨大本營三蘆選區，李余典打算交棒兒子李余穎偉，陳啟能想栽培兒子陳俊維接班。另，前議員賴秋媚女兒戴翎育不排除「代母出征」，預計投入五泰林選區。

廖先翔在市議員任內轉跑道拚上立委，原有的議員席次，各方都想搶進。本報資料照片
廖先翔在市議員任內轉跑道拚上立委，原有的議員席次，各方都想搶進。本報資料照片
地方人士指出，2026年改選，民進黨新北市議員陳永福有意交棒給兒子陳韋任（右）。圖／翻攝市議員陳永福臉書
地方人士指出，2026年改選，民進黨新北市議員陳永福有意交棒給兒子陳韋任（右）。圖／翻攝市議員陳永福臉書

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