新北市長選戰 綠蘇英結盟、藍步步為營

民進黨新北市黨部近期鎖定青年、婦女及新住民等族群辦活動，拓票意味濃。藍營基層憂起跑慢半拍，市長熱門人選還在鴨子划水，恐難凝聚氣勢。國民黨新北市黨部表示，暑假有辦青年及婦女活動，正盤點里長及議員布局空間，一步步推進。

民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧被視為有意投入2026市長選戰，近期蘇巧慧下鄉，頒發黨部24區聯絡主任、婦展會與青展會長聘書，其中婦展會長由英系議員彭佳芸當選，被認為是「蘇英結盟」。

昨在新莊區辦新住民諮詢站成立儀式，頒發諮詢站牌給40位新北市黨公職，爭取新住民選票。活動除自家蘇系議員，英系、新系、正國會都到場，獨缺湧言會，引發聯想。湧言會人士事後回應，黨部有通知，當時活動內容未確定，才先安排其他行程，不必過度解讀。蘇巧慧表示，新北市新住民高達11萬人，一口氣成立40處諮詢站，新住民服務將深入基層、遍地開花。

國民黨立委洪孟楷勤跑基層，近期會跨區跑行程，到場時走入人群一一問候。記者李成蔭／攝影

相較民進黨動作頻頻，國民黨市黨部主委黃志雄說，黨中央青年團、新住民工作委員會及各地方黨部青工會、婦女會等日常都持續固本，基層組織扎實；接下來會盤點里長、議員選戰空間，推出最強市長人選。

國民黨內市長可能人選包含新北副市長劉和然、立委洪孟楷及北市副市長李四川，當事人皆未表態，私下力道已和以往不同。劉和然有主場優勢，與里長、清潔隊系統、校長、家長會系統互動深；如今利用假日勤跑黨部、同鄉會行程，基層氣勢慢慢成形。洪孟楷也勤跑行程拚曝光，偶爾跨區展現能量及活力。李四川則是不少新北藍營議員期待的「母雞」人選。