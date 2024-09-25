藍白再聯手 中央政府總預算暫緩列案

明年度中央政府總預算案因原住民保留地禁伐補償等相關預算未編入，在野陣營上周五院會退回立院程序委員會。國民黨立院黨團昨在程委會提案要求將總預算案暫緩列案，朝野脣槍舌戰，最終藍白憑人數優勢通過提案。

值得注意的是，朝野共十七名立委出席程序委員會，在藍白取得共識下，有九人同意國民黨團提案、七人反對，國民黨立委羅廷瑋則投棄權，引發藍營不滿。國民黨立委賴士葆表示，希望每個委員在表決時能夠團結，「不要被當作破口」。國民黨團書記長林思銘緩頰，羅事先有向黨團報備，或許礙於地方上的壓力才棄權；至於黨團是否懲處，則依國民黨團章程處理。

國民黨團昨下午也傳出四名程序委員羅廷瑋、黃仁、洪孟楷、陳玉珍均想退出程委會運作，黨團緊急協調下，將換成林倩綺、翁曉玲、王鴻薇、陳菁徽四人出任。林思銘證實，預計下周起換成新成員。

總預算案卡關後，朝野昨於程委會短兵相接。程委會主席、民進黨立委沈發惠表示，希望在野黨讓總預算案排入院會議程，要退的話，在院會再把它退回來，「這確實是中華民國史上、立法院史上第一次，這個史無前例。」民眾黨團總召黃國昌表示，行政院藐視國會三讀通過的法案，無視原住民權益保障，「在預算裡面該編卻沒有編，行政部門要負完全絕對的責任」。

民進黨團舉行記者會指出，行政院明年要為軍公教調薪百分之三，如果總預算案被退回，沒有進入審議，軍公教調薪無法發放，軍公教無法受惠。

行政院長卓榮泰強調，預算應循原則，政院編列、立院審議，兩院要有討論空間，而非表決就提高預算，政院無法接受，應理性討論。