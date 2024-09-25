閣揆官邸 2個月電費15萬

民眾黨立委黃國昌昨天質疑，行政院長卓榮泰上任後，閣揆官邸兩個月電費約新台幣十五萬元。但卓榮泰表示，其實在五二○上任後，自己未使用官邸，直到六月下旬整修完，才進官邸開會幾次；用電度數增加異常，他會請電力單位檢查。

行政院進一步說明，今年四月到六月之間，院長官邸用電度數為一萬二九六○度，比起去年同期多了三六八○度，但是卓揆當時尚未使用官邸。台電表示，這幾天會安排派員前往官邸，現場了解後才能知道用電異常的原因。

國民黨立委賴士葆質詢，就連台北市信義區豪宅，一個月電費也大概三萬元，「院長是活在雲端嗎？」卓榮泰答覆，官邸內有四棟建築物，住的人不是只有他一個人，「不要用這種簡單的數學」，「用電異常我發現了，現在全面檢修電力」。

10月電價 卓：盼能不增負擔

此外，今年四月電價已調整一次，十月是否再漲價，引發輿論關注。卓榮泰昨表示，電價審議委員會觀測社會民生需求，雖然現在的民生用電低於台電發電成本，但政府應該想盡各種方法，平穩民生用電，不再增加大家的負擔。