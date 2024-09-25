聽新聞
0:00 / 0:00

閣揆官邸 2個月電費15萬

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李人岳王千豪陳儷方／台北報導
行政院長卓榮泰被踢爆官邸兩個月用電近2萬度、電費逾15萬元，引來非議。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰被踢爆官邸兩個月用電近2萬度、電費逾15萬元，引來非議。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌昨天質疑，行政院長卓榮泰上任後，閣揆官邸兩個月電費約新台幣十五萬元。但卓榮泰表示，其實在五二○上任後，自己未使用官邸，直到六月下旬整修完，才進官邸開會幾次；用電度數增加異常，他會請電力單位檢查。

行政院進一步說明，今年四月到六月之間，院長官邸用電度數為一萬二九六○度，比起去年同期多了三六八○度，但是卓揆當時尚未使用官邸。台電表示，這幾天會安排派員前往官邸，現場了解後才能知道用電異常的原因。

國民黨立委賴士葆質詢，就連台北市信義區豪宅，一個月電費也大概三萬元，「院長是活在雲端嗎？」卓榮泰答覆，官邸內有四棟建築物，住的人不是只有他一個人，「不要用這種簡單的數學」，「用電異常我發現了，現在全面檢修電力」。

10月電價 卓：盼能不增負擔

此外，今年四月電價已調整一次，十月是否再漲價，引發輿論關注。卓榮泰昨表示，電價審議委員會觀測社會民生需求，雖然現在的民生用電低於台電發電成本，但政府應該想盡各種方法，平穩民生用電，不再增加大家的負擔。

卓榮泰 官邸 電價

延伸閱讀

賴總統6年前整修…卓榮泰今稱官邸用電異常 黃國昌：700萬打水漂？

原住民禁伐補償未編足預算 卓榮泰：增加預算就要有財源

禁伐補償金翻倍 卓榮泰：這種預算編列不合法不合憲

賴清德無意與在野領袖溝通？卓榮泰：總統自有判斷

相關新聞

賴清德：拒簽和平協議 以備戰達避戰

賴清德總統昨天赴南投出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練，並實際參與課程。賴總統致詞時肯定民間投入布建民防據點，成為國家堅強後...

賴總統6年前整修…卓榮泰今稱官邸用電異常 黃國昌：700萬打水漂？

行政院長卓榮泰今天坦言，官邸的用電度數有所異常，自己會請電力單位檢查，民眾黨立委黃國昌表示，時任行政院長賴清德2018年...

顧立雄電費曝玄機：部長未入住「梅莊」官邸

政府機關首長官邸的用電成為新聞話題，國防部長顧立雄的電費高達100萬元以上，遙遙領先其他部會。對此顧立雄在立院向媒體解釋，...

新聞眼／賴措詞強烈 反失兩岸談判籌碼

總統府「全社會防衛韌性委員會」明天登場，賴清德總統昨重申「四個堅持」，並承諾台灣絕不可能簽署和平協議。據了解，賴總統拒絕...

新北市長選戰 綠蘇英結盟、藍步步為營

民進黨新北市黨部近期鎖定青年、婦女及新住民等族群辦活動，拓票意味濃。藍營基層憂起跑慢半拍，市長熱門人選還在鴨子划水，恐難...

閣揆官邸 2個月電費15萬

民眾黨立委黃國昌昨天質疑，行政院長卓榮泰上任後，閣揆官邸兩個月電費約新台幣十五萬元。但卓榮泰表示，其實在五二○上任後，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。