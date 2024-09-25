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新北人口增 牽動選區議員席次

聯合報／ 記者李定宇江婉儀劉懿萱李成蔭／新北報導
新北市人口約404萬人是全台人口數最多的縣市。 記者張曼蘋／攝影
新北市人口約404萬人是全台人口數最多的縣市。 記者張曼蘋／攝影

新北有66席議員，第2選區五股、泰山、林口人口穩定成長，2026年改選時，擬從4席調為5席，第8選區土城、樹林、三峽、鶯歌擬從10席減為9席，新秀來勢洶洶，現任老將人人自危。

另，現任市議員周勝考、陳永福、李余典、陳啟能有意交棒給下一代，年輕世代輩出，攪動選區生態。汐止、板橋區因為廖先翔及葉元之今年選上立委，空出席次也擠破頭，各方都想補位。

新北人口約404萬人，地方制度法規定直轄市200萬人以上議員不得超過62人，加上原民議員4人，共66人。距2026年地方選舉還有2年多，尋求連任的現任議員及有意出馬挑戰者，緊盯人口變化，選區席次增減牽動布局。

新北市選委會說明，依今年8月底人口數，土樹三鶯共62萬5034人，比2022年略少；五泰林30萬6535人，林口人口每月穩定上升，以此趨勢發展，推估2026土樹三鶯議員席次少1席，將移往五泰林。依據選罷法第38條，以投票日前6個月戶籍登記人口數為主，最後統計日在2026年5月31日。

五泰林選區5連霸議員蔡淑君表示，多1人服務是百姓之福，不論投給誰，都是民眾的選擇，前提是表現要夠好。

土樹三鶯選區議員廖宜琨坦言席次減少衝擊大，建議黨中央或黨部及早因應。

原屬汐止、板橋選區的廖先翔、葉元之拚上立委，議員席次各方想搶進。第11選區汐金萬被點名包含國民黨前發言人蕭敬嚴、桃園市長張善政競選發言人何元楷。

新北第5選區板橋國民黨有多位女將被點名，包含國民黨發言人楊智伃及李明璇，市府新聞局長李利貞也被認為可循「侯家軍」模式參戰；板橋都會特性，也不排除有刺客人選投入。

世代交替也將成為2026選戰主軸，老將周勝考擬由40歲兒子周韋翰接棒，陳永福兒子陳韋任也在地方勤跑，李余典打算交棒兒子李余穎偉，陳啟能想栽培兒子陳俊維接班；前議員賴秋媚女兒戴翎育也不排除「代母出征」。

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