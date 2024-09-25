新聞眼／賴措詞強烈 反失兩岸談判籌碼

總統府「全社會防衛韌性委員會」明天登場，賴清德總統昨重申「四個堅持」，並承諾台灣絕不可能簽署和平協議。據了解，賴總統拒絕簽署兩岸和平協議的立場始終堅定，全社會防衛韌性委員會召開前夕再次強調，是要凸顯防衛韌性的重要性及和平必須靠實力，而非只靠一紙協議的論述。

賴總統昨前往南投參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動，他表示自己有三大使命，包括保護國家生存發展、強化台灣經濟安全與韌性，以及和民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量，以備戰達到避戰，並強調絕不會簽署和平協定。

據了解，對於藍營近年來不斷有人倡議兩岸應該簽署和平協議，賴清德始終認為不可行。早在二○一九年，賴清德出書內容就曾提及，和平協議屬於「國內法」，一旦台灣簽了和平協議，等於把自己降為國內團體，形同喪失台灣主權。賴當時也強調，中國要的不是和平現狀，它要的是併吞台灣，因此和平協議無法帶來和平。

去年總統大選期間，兩岸簽署和平協議聲浪再起。賴當時多次強調，若台灣任何政治領袖仍認為接受一中原則的九二共識、「兩岸一家親」或和平協議能得到和平，那是自欺欺人，也會誤人誤己。賴清德就任總統後，日前也曾在僑務委員會議表示「和平不是靠一紙和平協議，要靠實力」。

在全社會防衛韌性委員會召開首次會議前夕，賴總統昨再次重申對於兩岸和平協議堅定拒絕的態度。據了解，賴總統想凸顯的是，兩岸的和平要靠的是台灣的實力，包括國防力量、國防自主、軍事採購，以及全民與社會防衛韌性；而這也是他在總統府成立全社會防衛韌性委員會，希望透國政府與民間協力，共同強化台灣安全與韌性的目的。

不過，賴總統雖是重申立場，但此次措詞特別強烈，已被在野黨質疑缺乏彈性；儘管他一再表達台灣願以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，卻也因態度強硬，恐失去可談判的籌碼，使兩岸關係更僵，看不到和緩氣氛。