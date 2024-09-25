賴清德：拒簽和平協議 以備戰達避戰

賴清德總統昨天赴南投出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練，並實際參與課程。賴總統致詞時肯定民間投入布建民防據點，成為國家堅強後盾，更強調「台灣絕不可能簽署和平協議」，「那一紙協議是靠不住的，要靠實力確保和平」。

1300間長老教會 成民防據點

福摩薩學院推動方舟計畫，預計串連全台一千三百間長老教會，成為民防據點。賴總統昨聽取簡報後，當場脫下西裝換穿福摩薩學院Ｔ恤，參與防災避難地圖應用及社區兵推分組報告，並動手操作ＳＫＥＤ捲式擔架。

賴總統說，他身為總統兼三軍統帥，肩負三個使命：捍衛國家主權，不容許外來勢力侵略併吞；強化國防、經濟韌性，守護全體國人身家性命的安全；和民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量，讓獨裁者不敢輕舉妄動，以備戰達到避戰。他並提到，過去台灣在中國投資高達八成三，去年已降至一成，多數資金移往東南亞、日本、歐美。

「台灣絕對不可能簽和平協議。」總統強調，靠實力才能確保和平，而不是靠一紙協議得到和平，那是靠不住的；總統府已成立全民防衛韌性委員會，每三個月召開會議，若遭武力犯台，民眾能不自亂，讓國軍、政府有更大力量因應攻擊。

對賴總統強調「絕不會簽署和平協議」，國民黨立委張智倫批評，民進黨堅持的「抗中保台」卻是「持續害台」，期望賴清德政府懸崖勒馬；民眾黨立委林國成則質疑，賴總統不能逞一時之快、害死台灣百姓。

張智倫指出，近期傳出美國對台軍援變成清倉廢品，部分彈藥過期、防彈背心潮濕發霉，賴清德政府卻仍照單全收，採購美軍機也一延再延，呼籲賴清德在信心喊話前，先好好檢討當前的軍備問題，才能達成「備戰以避戰」的目標。

林國成認為，賴總統講出這番話，兩岸關係確定就會劍拔弩張，「一定要講到那麼明確嗎？」尤其兩岸關係需要發展，不管對岸是怎麼樣，都不需要刺激、挑釁，「還是建議賴總統，不需要講到劍拔弩張、你死我活」，就國家元首來說不太妥當。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，非常認同與肯定賴總統的談話，如同總統所說，和平是要靠自己的實力、靠強化國防，與其相信中國大陸，更應當相信由民主同盟國家在印太地區所組成的和平網絡、更應當相信自己國家的國防自主。

國民黨立委洪孟楷質詢，過去幾任總統都曾與在野黨領袖座談，賴清德作為少數總統，卻無意溝通。行政院長卓榮泰表示，總統沒有不願與在野黨溝通，但時機「總統自有判斷」。