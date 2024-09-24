國民黨團幹部有意禮讓召委給民眾黨 能否成局看明早

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團遲遲未決定立法院外交及國防委員會召委人選。據悉，民眾黨團日前便透露希望獲得一席召委，國民黨團與民眾黨團幹部為此討論數次，藍營幹部最後決定禮讓給民眾黨立委林憶君。不過，國民黨立委黃仁仍未放棄，國民黨團總召傅崐萁也僅在內部群組表達「想法」，所以仍得等到藍營在明天上午黨團大會達成共識才算定案。

原先，國民黨團的外交及國防委員會召委可能人選為立委馬文君、黃仁。藍營多數立委認為馬文君資歷深，是召委最佳人選，不過馬文君本人並無意願擔任本屆召委。

藍營人士透露，國民黨團有部分委員擔心黃仁是新科立委，對預算會期不熟悉，加上本會期要審查潛艦國造預算，黃仁又經常赴陸，恐會遭民進黨大作文章。也因如此，國民黨團始終未能確定外交及國防委員會召委人選。

據了解，民眾黨團日前便向國民黨團釋出希望獲得一席召委，國民黨團幹部與民眾黨團幹部為此溝通數日。國民黨團也等馬文君到最後一刻，仍未獲得允諾，所以才在今天決定將召委一職禮讓給民眾黨團。

據悉，國民黨團幹部已在內部群組表達該項「意見」，不過由於國民黨有部分立委反彈，加上黃仁依然沒有放棄，所以全案仍有變數。國民黨團明天上午將召開黨團大會討論此事，最終答案可能得等到最後一刻才能確定。

國民黨 民眾黨 馬文君

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