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賴總統6年前整修…卓榮泰今稱官邸用電異常 黃國昌：700萬打水漂？

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賴總統6年前整修…卓榮泰今稱官邸用電異常 黃國昌：700萬打水漂？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰官邸遭立委質疑在2個月內用電近2萬度，電費約15萬元，是浪費人民納稅錢，卓榮泰表示他也覺得怪怪的，會安排電力檢查，看是不是電器有問題。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰官邸遭立委質疑在2個月內用電近2萬度，電費約15萬元，是浪費人民納稅錢，卓榮泰表示他也覺得怪怪的，會安排電力檢查，看是不是電器有問題。記者潘俊宏／攝影

行政院卓榮泰今天坦言，官邸的用電度數有所異常，自己會請電力單位檢查，民眾黨立委黃國昌表示，時任行政院長賴清德2018年入住官邸，曾經花費497萬元進行屋頂隔熱、220萬元進行節能空調工程，結果卓榮泰現在說有問題，難道大幅整修是打水漂。

黃國昌昨天在直播質疑，卓榮泰上任後的行政院長官邸，2個月電費約為新台幣15萬元。卓榮泰上午受訪時表示，這樣用電度數的增加有所異常，自己會請電力單位檢查，「除了會進一步檢討用電情況，也會跟民眾一樣，跟所有官邸的安全人員們節約用電。」

黃國昌晚間在臉書發文指出，行政院長官邸用電度數達1萬9360度，電費高達15萬2976元，卓榮泰說會進行電力檢查，坦承用電數增加有異常，姑且不論這樣的說法，大家是不是可以接受，然而現在既然要查，就請一併徹查清楚，賴清德2018年入住行政院長官邸，特別花費497萬元進行屋頂隔熱、220萬元進行節能空調工程。

黃國昌質疑，卓榮泰現在竟然說有問題，今年6、7月的用電度數，比去年同期的行政院前院長陳建仁高出25.39%，到底是發生什麼事，難道賴清德花了700萬元，大幅整修只是打水漂，「卓榮泰務必說明清楚，到底發生了什麼事？絕不能讓民脂民膏這樣被揮霍浪費。」

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