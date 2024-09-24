美日韓會談重申台海和平 外交部：展現肯定與支持

美國、日本及韓國外長23日在聯合國大會場邊舉行三方會談，會中重申台海和平穩定的重要性。外交部今天表示，感謝美、日、韓持續透過多邊高層會晤場合，展現對台海穩定的肯定與支持。

根據美國國務院於美東時間23日發布的新聞稿，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外相上川陽子及韓國外長趙兌烈23日在聯合國大會場邊舉行三方會談，聚焦北韓、俄羅斯軍事合作威脅東北亞與歐洲，三方應緊密協同應對。

美國國務院指出，三方也表達對台灣的立場不變，並重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並呼籲和平解決兩岸議題；三方並強烈反對任何企圖片面改變印太水域現狀的行徑。

對此，外交部晚間發布新聞稿指出，感謝美國、日本及韓國持續透過雙邊及多邊的高層會晤場合，重申台海和平穩定的重要性，展現對台海及印太區域穩定的高度重視與堅定支持。

外交部強調，台灣也將持續與美日韓等理念相近國家合作，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。