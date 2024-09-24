林佳龍接待美國無人機產業代表團 重申「友岸外包」

外交部長林佳龍昨（23日）於台北賓館接待美國無人機產業發展代表團，並表示期待未來能夠促進台美兩國在無人機領域的合作，打造韌性供應鏈，為印太的和平穩定貢獻心力。

近年國際情勢多變，林佳龍提到「台灣與美國的夥伴關係堅若磐石」，今年一月美國公布首份「國防產業戰略」（National Defense Industrial Strategy, NDIS）中，明確指出台灣為「友岸外包」的全球網絡成員。林佳龍認為，美國這項戰略的目標，是希望能透過與地緣政治上理念相近友好國家的採購，以增強自身與盟友的國防供應鏈的韌性，同時減少對潛在對手的依賴。

林佳龍表示，此次除了接待美國無人機產業發展代表團外，也邀請我國與無人機相關的政府機關、產業代表與會，期盼能促進台美兩國在無人機領域的合作，打造更安全、具有韌性的供應鏈。

此外，自林佳龍上任外交部長後，也貫徹賴清德總統的外交政策，在「價值外交」之外，將「同盟外交」與「經貿外交」納入「總合外交」的內涵中，作為外交部的施政重點。對此，林佳龍表示，非常期待能夠與友好國家藉由安全議題的交流，共同強化區域和平與穩定，也期待發揮我國的高科技實力，參與民主供應鏈的商機，與友好國家共榮共好。