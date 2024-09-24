藍白再擋明年度總預算 陳冠廷：立院職責非無條件阻撓

國民黨立院黨團今在程序委員會上，提案將114年度中央政府總預算暫緩列案，藍白憑人數優勢通過。民進黨立委陳冠廷認為，立法院的職責是為人民把關，而非無條件阻撓，該刪減的刪減、該凍結的凍結，專業理性的討論，來確保預算的合理性才是正途，不要為政治考量罔顧國家利益。

陳冠廷表示，尊重在野黨監督政府的職責，但不應以犧牲國家利益為代價，民意代表都有責任嚴格審視政府預算，確保每一分錢都用在刀口上，但藍白聯手將總預算案退回程序委員會，又在程序委員會上拒絕排案審查的做法，已對國家整體發展造成嚴重影響。

陳冠廷認為，立法院的職責是為人民把關，而非無條件阻撓，如果對預算內容有疑慮，應是進入實質審查階段，請行政單位報告說明，該刪減的刪減，該凍結的凍結，但現在藍白陣營的做法，會使明年度公務員3%的調薪計畫、各項新設社會福利補助及國家重大建設，都可能延宕。