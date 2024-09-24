明年度總預算卡關 吳思瑤轟藍白「混蛋」：跟人民開幹、對國家開槍

114年度中央政府總預算上周被在野黨退回程序委員會，今國民黨立院黨團提案將總預算案暫緩列案，最終藍白憑人數優勢通過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這是台灣國會史上第一次，立院程序委員會擋下總預算案，「藍白擺明了跟人民開幹，對自己的國家開槍。」

吳思瑤表示，藍白程委會惡擋總預算，「史無前例！變本加厲！混蛋加三級！比可惡更可惡！」今天在程序委員會，藍白再次聯手擋下總預算案，連排入院會議程都不准。

吳思瑤強調，這是台灣國會史上第一次，立院程序委員會擋下總預算案，藍白擺明了跟人民開幹，對自己的國家開槍，民進黨國會多數八年期間，程序委員會中，民進黨不會利用多數暴力，閹割任何議案被排審的權利，這是民進黨的自制，擁有權力時更要慎用權力。

吳思瑤說，上會期藍白重回國會多數後再開議事惡例，在程委會擋下法案達61次，最經典的就是黨籍立委沈伯洋提的立委赴中納管的國安法案，國家總預算案竟然也走上「連掛號資格都沒收」的境地，在程序委員會階段就被擋，令人匪夷所思。

吳思瑤質疑，這可是昨天藍白黨鞭密會後的共同決議，民眾黨立委黃國昌一早開記者會就預告此行動，有這種濫權立委，「台灣還需要敵人？這已經不是非理性，這是走火入魔喪心病狂！」

另，吳思瑤還說，國民黨立委翁曉玲提的憲法訴訟法，提高憲法法庭議決門檻應達2／3，已通過程委會、排入院會議程了，這是民主法治的超級核彈，足以毀滅整個國家的憲政體制，民進黨不會因為是國會少數、表決不能贏，就修法來提高國會表決門檻，「政治沒有在包牌的，怕輸就改遊戲規則。」