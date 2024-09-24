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藍委指AI國力落後三小龍 國科會：3年內超越港韓

中央社／ 台北24日電

國民黨立委賴士葆質疑台灣AI國力在亞洲四小龍中敬陪末座，國科會主委吳誠文今天表示，國外的AI硬體其實都是台灣做的，台灣自己的AI應用現在才開始起步發展，將來會快速追趕。對於何時超越香港、韓國，吳誠文說，3年內。

行政院長卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢。國民黨立委賴士葆在質詢時指出，總統賴清德曾表示要把台灣打造成人工智慧之島，但在全球人工智慧準備度指數，新加坡排名第1、韓國第15、香港第20，而台灣排名25，在亞洲四小龍敬陪末座。

列席的國科會主委吳誠文表示，國科會開始在努力了，未來幾年會快速成長。

賴士葆指出，台灣的整體AI國力，輸給其他亞洲三小龍，而國科會發展的TAIDE還輸給國內廠商，這是很嚴重的問題。

吳誠文表示，國外的AI硬體，其實都是台灣做的，台灣自己的AI應用，現在才剛開始要起步發展，所以將來會快速追趕。

賴士葆詢問何時台灣可以超過香港、韓國，吳誠文說，3年。卓榮泰表示，台灣的硬體製造相當好，現在全力發展軟體，要進入主權AI的應用時代，這就是主權AI的具體表現。

AI 吳誠文 國科會 賴士葆

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