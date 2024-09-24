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影／一張紙是靠不住的！ 賴總統：絕不簽和平協議

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今到南投縣埔里鎮基督長老教會謝緯紀念營地，聽取福摩薩學院方舟計畫民防訓練簡報，肯定其投入並布建民防據點，成為國家最堅強的後盾，他也強調，「台灣絕不可能簽署和平協議」，那一張紙是靠不住的，要靠實力確保和平。

福摩薩學院執行長謝易宏指出，為因應天災或戰爭發生時，全台各地社區都能長期維持，該學院致力提升社區韌性提出方舟計畫，規畫將謝緯營地轉型為民防訓練中心，成為全民防衛的基地，更串連全台1300間長老教會打造全國韌性網絡。

謝易宏說，透過計畫讓各地教會成為民防據點，現正巡迴全台進行講座，加強神職人員訓練，建置飲水、食物、電力、通訊、醫藥、運輸、安全、心靈關懷等面向服務，在台南、南投、屏東、台北、花蓮等規畫設防災避難中心，持續布建中。

他強調，由政府、長老教會及該學院搭建民防鐵三角，當戰爭洪水來臨時，各地據點將能自救救人保境安民，支撐住台灣社會及民心，成為國家最堅強的後勤單位，讓人民有信心支持政府，不致壓迫政府去簽訂和平協議，共同保衛台灣到底。

賴清德聽取福摩薩學院方舟計畫簡報，肯定該學院所做的努力，並稱自己受到啟發，更向國人承諾，「台灣絕對不可能簽署和平協議」，更強調「要靠實力確保和平，不靠一張紙，那是靠不住的」。

賴清德說，多數民防訓練是為因應天災，但該學院偕同長老教會打造挪亞方舟，預防「洪水」來臨時可自助助人，而他身為總統的3大使命，捍衛國家主權、強化國防和經濟韌性，以及發展經濟，保護並照顧全國人民身家性命及安全。

他強調，捍衛國家主權，不容許外來勢力侵略併吞，「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」；經濟上近年也見成果，過去台灣在中國投資高達83%，去年剩11.4%，多數資金移往東南亞、日本、歐美，有能力立足台灣，布局行銷全世界。

台灣要與民主陣營站在一起，讓獨裁者不敢輕舉妄動，以備戰來避戰，「他可以向大家承諾，台灣絕對不可能簽和平協議」，方舟計畫就是要避免政府被迫簽和平協議，「要靠實力來確保和平，而不是靠一張紙來得到和平，那是靠不住的」。

他表示，總統府已成立全民防衛韌性委員會，每3個月召開一次會議，因應中國若以武力攻打台灣，民眾能找到自己的位置，不會自亂，保護自己也幫助別人，政府可正常運作，人民能持續生活，讓國軍、政府有更大力量因應外來攻擊。

謝易宏也於會中說明該學院徽章繡有盾牌、十字架與原住民傳統菱形圖騰，及其自由、勇敢、信仰的核心價值，並致贈1件福摩薩學院紀念T恤給賴清德；賴清德則當場脫下西裝穿上T恤，之後更與學員互動，實際參與方舟計畫民防訓練。

福摩薩學院執行長謝易宏（左）致贈學院紀念T恤給賴清德總統（右）。記者黃仲裕／攝影
福摩薩學院執行長謝易宏（左）致贈學院紀念T恤給賴清德總統（右）。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右）今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右）今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者賴香珊／攝影
賴清德總統今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者賴香珊／攝影
賴清德總統（右5）今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者賴香珊／攝影
賴清德總統（右5）今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者賴香珊／攝影
賴清德總統（右3）今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右3）今到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右）今到南投參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，獲贈該學院紀念T恤後當場穿上。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右）今到南投參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，獲贈該學院紀念T恤後當場穿上。記者黃仲裕／攝影

民防 賴清德

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