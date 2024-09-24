遭控在美暴走「個人秀」高八度罵綠營 徐巧芯：有沒有那麼玻璃心？

國民黨立委徐巧芯赴美參加美台國防工業會議，被網友指控失態大暴走。徐巧芯今天表示，縱使網路上有側翼造謠抹黑，但是真的沒什麼好理會，也不意外；她強調，不是質疑民進黨就等於「暴走」，是有沒有那麼玻璃心？

徐巧芯出席9月22日至24日在美國費城舉行的美台國防工業會議，並發表專題演講。臉書粉絲團「老波 the No-Filter Generalist」指控，在美台國防工業會議最後一場座談會，徐巧芯先是把這當成個人秀，所有人都是到場討論國防工業，就徐巧芯自己的投影片放個斗大的宣傳照。

粉絲團指出，台下有民眾提問，徐巧芯在選舉期間，開記者會抹黑美國NGO「Spirit of America」，希望徐巧芯能藉此機會解釋相關的發言；徐巧芯馬上聲音高八度，用平常選舉的那種罵政敵醜態，在產業會議上開罵民進黨。

徐巧芯透過臉書回應，她表示參加台美國防會議很開心，認識了不少新朋友。縱使網路上馬上開始有側翼造謠抹黑，但是真的沒什麼好理會，也不意外。徐巧芯說，光文章裡面刻意把「民進黨代表」的刻意挑釁，輕描淡寫成「一般民眾」，就沒什麼好值得回應的了。

徐巧芯表示，後來晚上大家還在第一排一起用餐，跟美台商會會長韓儒伯同桌，大家開開心心的，離開前說好了下次台北見。她強調，不是質疑民進黨就等於「暴走」，是有沒有那麼玻璃心。