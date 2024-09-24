官員涉光電弊案遭訴 監院通過糾舉要求調離現職

監察院今天表示，經濟部能源署前組長林文信，因涉光電弊案遭起訴，雖已調為專門委員，仍可能接觸光電業務，難謂無實質影響力，有急速處分予以調離現職的必要，監察院通過糾舉，移送經濟部長依法處理。

台南地檢署偵辦台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用）起訴15人中，有5人為公務人員，其中包括經濟部能源署再生能源設置推廣組前組長林文信。

監察院透過新聞稿表示，林文信今年4月26日遭南檢提起公訴，但能源署在林文信遭檢察官起訴後，怠於調整林文信職務，直到媒體在8月25日報導「涉弊官員審光電案恐上下其手」，引發外界質疑後，9月4日才核發派令，將林文信職務調整為專門委員。

糾舉案文指出，能源署雖在9月4日將林文信調整職務，但林文信是派到署長室工作，依專門委員的職務說明書，工作項目包括「襄助機關首長文稿審核、襄助重要專案及綜合業務之規劃與推動」，工作權責更明列「本職務基於職掌上所作適當建議或決定，對本單位或機關業務推展及興革具有影響力或約束力」。

糾舉案文提到，截至監察院調查詢問時，能源署並未以公文明確禁止林文信處理光電業務，林文信現職仍有接觸光電業務的可能，難謂無實質影響力。

糾舉案文說明，能源署對林文信的職務調整情形，難認妥適，為確保行政機關公正、中立、客觀形象，實有急速處分予以調離現職的必要，因此依憲法第97條第2項，以及監察法第19條第1項規定提案糾舉，移送經濟部長依法處理。

監察院在9月20日審查通過監察委員蔡崇義、王麗珍提案，全案移送經濟部長依法處理，並在今天公告糾舉案文、審查決定書。