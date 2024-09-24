快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

官員涉光電弊案遭訴 監院通過糾舉要求調離現職

中央社／ 台北24日電

監察院今天表示，經濟部能源署前組長林文信，因涉光電弊案遭起訴，雖已調為專門委員，仍可能接觸光電業務，難謂無實質影響力，有急速處分予以調離現職的必要，監察院通過糾舉，移送經濟部長依法處理。

台南地檢署偵辦台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用）起訴15人中，有5人為公務人員，其中包括經濟部能源署再生能源設置推廣組前組長林文信。

監察院透過新聞稿表示，林文信今年4月26日遭南檢提起公訴，但能源署在林文信遭檢察官起訴後，怠於調整林文信職務，直到媒體在8月25日報導「涉弊官員審光電案恐上下其手」，引發外界質疑後，9月4日才核發派令，將林文信職務調整為專門委員。

糾舉案文指出，能源署雖在9月4日將林文信調整職務，但林文信是派到署長室工作，依專門委員的職務說明書，工作項目包括「襄助機關首長文稿審核、襄助重要專案及綜合業務之規劃與推動」，工作權責更明列「本職務基於職掌上所作適當建議或決定，對本單位或機關業務推展及興革具有影響力或約束力」。

糾舉案文提到，截至監察院調查詢問時，能源署並未以公文明確禁止林文信處理光電業務，林文信現職仍有接觸光電業務的可能，難謂無實質影響力。

糾舉案文說明，能源署對林文信的職務調整情形，難認妥適，為確保行政機關公正、中立、客觀形象，實有急速處分予以調離現職的必要，因此依憲法第97條第2項，以及監察法第19條第1項規定提案糾舉，移送經濟部長依法處理。

監察院在9月20日審查通過監察委員蔡崇義、王麗珍提案，全案移送經濟部長依法處理，並在今天公告糾舉案文、審查決定書。

監察院

延伸閱讀

高雄民宅「天降泥漿塊」整條街遭殃 住戶：像戰爭轟炸

4大學短報招生名額…校長恐遭罰150萬 懲處最快本周出爐

房屋轉增貸 利率下探2.185%

失聯逃逸遣送回越南 移工偷渡1709公里上岸桃園又遭逮

相關新聞

遭控在美暴走「個人秀」高八度罵綠營 徐巧芯：有沒有那麼玻璃心？

國民黨立委徐巧芯赴美參加美台國防工業會議，被網友指控失態大暴走。徐巧芯今天表示，縱使網路上有側翼造謠抹黑，但是真的沒什麼...

蔡壁如問柯文哲京華城有沒有收？ 柯文哲秒回這句話

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，前立委蔡壁如接受網路媒體訪問時透露，她曾當面問柯文哲「你京華城到底有沒有收（賄）？」柯...

在野黨質疑大法官解釋「實質廢死」？ 卓榮泰這樣回

憲法法庭日前判決死刑有條件合憲，被在野黨質疑是「實質廢死」，行政院長卓榮泰今天強調，此決定並非廢死。針對他個人態度，如果...

閣揆官邸用電量暴增一期電費逾15萬 台電：看現場才能查異常原因

民眾黨立委黃國昌今日爆料行政院長官邸二個月總用電度數近2萬度，電費15萬3千元，行政院長卓榮泰今（24）日受訪時坦承用電...

明年度總預算持續卡關 藍白在程委會聯手封殺

114年度中央政府總預算因「原住民保留地禁伐補償條例」等相關預算未編入，上周五院會被在野黨攜手退回程序委員會。國民黨立院...

首長官邸唯一電費破百萬 國防部長顧立雄「沒住過」：整個砲兵營在那

針對行政院長卓榮泰官邸兩個月用電超過2萬度、電費15萬元，卓榮泰在立法院表示一個星期只去兩天，家人沒有住在那裡，而國防部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。