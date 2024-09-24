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堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬 賴總統：不容併吞

中央社／ 南投縣24日電
總統賴清德表示，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國一部分，也堅持主權不容侵犯併吞、中華民國台灣前途只有2300萬人民可決定。聯合報系資料照
總統賴清德表示，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國一部分，也堅持主權不容侵犯併吞、中華民國台灣前途只有2300萬人民可決定。聯合報系資料照

總統賴清德今天在南投縣表示，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國一部分，也堅持主權不容侵犯併吞、中華民國台灣前途只有2300萬人民可決定。

賴總統今天下午至埔里鎮謝緯紀念營地出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動，總統致詞表示，要有主權才有國家，有台灣才有中華民國，他身為總統兼三軍統帥，第一個使命就是守護國家永續發展。

總統表示，永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，同時也堅持主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣前途只有2300萬人民可決定。

賴總統說，第二個使命是保護全體民眾身家性命安全，因此，自前總統蔡英文到現在積極強化國防，不管是國防自主或對外軍事採購，也要強化經濟安全與經濟韌性，「不應該把雞蛋放在同一個籃子」，約2010年，台灣對外投資83.8%在中國大陸，但去年只剩11.4%，多數資金已往東南亞新南向國家、美國、日本、歐洲等。

賴總統表示，也要與民主陣營站一起，共同發揮威懾力量讓獨裁者不敢輕舉妄動，也就是備戰來避戰，靠實力拿到和平，他可跟大家承諾，台灣絕對不可能簽和平協議，方舟計畫形成的保護力量，就是避免政府被迫簽和平協定，要靠實力確保和平，而不是靠一張紙。

賴總統說，欽佩大家只因為「心有所愛，不願意任人毀壞」而大量投入人力、物力，耗盡所有力量要打造「諾亞方舟」，就是希望哪天「洪水」來臨時，發揮力量自助、助人、保境安民，如此理想抱負令人欽佩，他代表國人向福摩薩學院、台灣基督長老教會表達感激。

賴總統表示，總統府成立全社會防衛韌性委員會，每3個月開會1次，因應哪一天中國真的發動武力攻打台灣，「洪水真正來的時候」，除台灣基督長老教會，全台灣「地不分東西南北、人不分男女老幼」都可找到自己位置保護自己、幫助別人，讓政府正常有序運作、人民持續生活，讓國軍、政府有更大力量因應外來攻擊。

賴總統說，非常希望一起努力合作，他一直深信只要團結合作，一定可以成功守護心愛土地，也會讓「我們所愛」不會任人毀壞。

中華民國台灣 賴清德

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