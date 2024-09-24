「爛梨子裝蘋果」謝龍介：大法官侵害立法權 死刑解釋違憲

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委謝龍介提到我國憲法法庭上周就死刑是否合憲，宣判判決結果為「部分合憲」，謝當場表示，大法官侵害立法院權限，吃飽太閒，他在此宣告大法官解釋違憲。

謝龍介質詢卓榮泰時，先用閩南語說，他代表台南農漁民送卓揆一樣東西，只有賴清德領過。謝語畢，走上前將東西給卓揆，兩人一起享用。謝接著說，其他人都沒領過，吃吃看，先吃甜甜，這是台南市山上野生的蜂蜜，景氣不好，希望卓揆以其高度，為台南農漁產品推廣，少一點肅殺的氣氛，多一些賺錢的商機。

謝龍介表示，內閣就像家庭一樣，家和萬事興，卓榮泰的閣員相殺， 其實傷害的是卓揆，卓揆這時說「沒錯。」

謝龍介接著說，他不認為賴清德會叫閣員修理另一個閣員，不是賴總統的意思，也不是卓榮泰的意思，那是誰的意思？就自己三八裝賢慧，他釘行政院政務委員陳時中對他有什麼幫助，希望這類事情不會再發生。卓揆說，會請閣員謹守份際。

謝龍介問，戰鬥機發生故障，飛行員跳機，不幸中的大幸是飛行員跳機沒死且獲救，這很少見，落海後，海巡、國防部誰該處理？卓榮泰說，第一時間都有掌握狀況。

謝龍介再問，培養一個飛行員要花多少錢？以美軍給的標準．合理是550萬到600萬的美元。卓榮泰表示，那是無價的，飛行員救起來的時候，大家都很安慰。

謝龍介追問，裝備檢查怎麼落實？國防部長顧立雄回應，能力是有， 謝龍介講的是那天直升機吊纜掉下去，這種情況不願意看到，裝備妥善率要檢討改進。

謝龍介表示，兩岸很緊張，裝備都不簡單，都是百姓血汗錢，如果12月落海不是淹死，是失溫死的，大家互相勉勵。卓榮泰表示，未來一定要加強裝備妥善率。海委會主委管碧玲表示，請委員放心，弟兄姐妹都很努力。謝補充說，侵略中線會越來越多，訓練越多，越多意外就會發生。

接著，謝龍介提到近期大法官就我國死刑是否合憲，判決「部分合憲」，詢問卓榮泰，我國憲法是不是五權憲法？卓揆回，現在是五權體制。

謝龍介批，為什麼大法官侵害立法院權限，吃飽太閒，他在此宣告大法官解釋違憲，不聽百姓聲音。賴清德說要聽民意，是精英中的精英，死刑合憲，解釋卻歪來歪去，只要一個不同意就不能判死，台灣進入實質廢死，爛梨子裝蘋果。

謝龍介問，是否可按照大法官解釋提非常上訴？法務部長鄭銘謙說，要看個案。謝這時表示，37個死囚都是罪大惡極，大法官說他們不致死，很可惡，人權在哪。為什麼無期徒刑不用全部法官同意，判死刑卻要？是為了配合民進黨挽救選票，解釋得不三不四。