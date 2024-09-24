職棒防賭會議久未開 卓榮泰：納體育部籌備小組討論

球星周思齊在引退儀式上有感而發，希望球迷如果在牌桌上遇到小兄弟們，可以把他們帶回來練球。民進黨立委陳培瑜今在總質詢時提及職棒涉賭的過往，指職棒防賭會議已經很久沒召開，盼落實。行政院長卓榮泰承諾，納入體育部籌備小組討論。

卓榮泰今率部會首長到立法院施政報告並備質詢，陳培瑜關心體育政策，她表示前兩天周思齊引退，其中有一段非常有感，周思齊說大家還記得台北棒球場嗎？大巨蛋的前身，原址就是現在的小巨蛋，那個地方承載了很多的記憶，台北市長蔣萬安承諾立一個碑，但這件事不會只有地方政府的事情，體育技藝文化傳承不只是立一個碑，而是用國家的高度，記憶台灣的運動文化，不要讓它流失。

陳培瑜指出，周思齊說如果你們在牌桌上看到小兄弟，拜託不要拍照，請告訴他們回去練球好嗎？周思齊在講的是職棒賭博的記憶，1999年球場只剩101個人，花了25年的時間，台灣的球場總算回到4萬人；但到目前為止，體育署本來應該要開的職棒防賭會議，到現在一場都沒有開，希望防賭會議落實，也希望有防賭信託支持，如果有這些支持，我們的選手就不用成為被賭博的工具，甚至不用被黑道威脅。

卓榮泰表示，他會請體育部院內籌備小組、行政院秘書長龔明鑫，以及諮詢小組召集人鄭麗君把委員提供的資料納入會議相關討論中，台灣不只是有棒球經驗，圓山足球場他也很懷念。