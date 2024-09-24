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美官員：近期組印太歐洲產業韌性夥伴 台灣將參與

中央社／ 費城24日專電

美國國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾23日指出，美國近期將與印太地區、歐洲的盟友與夥伴，成立印太地區產業韌性夥伴，台灣也會參與其中，扮演重要作用。

羅耶爾（Jedidiah Royal）23日出席參與「美台國防工業會議」，並於晚間一場閉門演說指出，大約再2週，五角大廈將在夏威夷主持首次印太地區產業韌性夥伴會議，至少會有12個印太地區及歐洲的盟友參加。

據瞭解，羅耶爾提到印太地區的重要性，說這是美國決定與日本共同生產飛彈、與印度共同生產戰機引擎後，再推動這項產業韌性夥伴倡議的原因。而台灣有許多創新與製造能力，將在這項夥伴關係發揮重要作用。

與會者轉述，羅耶爾提到，美國商務部組成20家無人機業者、反無人機系統廠商代表目前正在台灣訪問，這是協助台灣發展國防生產能量的一步。

據瞭解，羅耶爾說，總統賴清德上任後，儘管面臨中國脅迫，仍以強化建立社會韌性為優先事項，包括在國防部成立創新小組、成立跨部會的全社會防衛韌性委員會，短時間內通過的國防改革，令人鼓舞。

羅耶爾也重申，美國對台灣的支持堅若磐石，會依台灣關係法維持提供台灣自衛能力的承諾，並隨中國對台威脅的變化相應調整對台灣的支援。他也提到，台灣立法院持續通過國防預算，對美國支持台灣達成防衛目標的重要性。

美台國防工業會議22日起在賓州費城舉行3天。美國國務院政軍局安全援助辦公室主任赫姆斯邁爾（Greg Hermsmeyer）24日將發表閉幕演說。

五角大廈 印太 國防部 美國 賴清德

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