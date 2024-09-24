國慶領唱代表保密到家 慶籌會：對國家具重大意義人物

國慶籌備委員會今開記者會開箱國慶大會迎賓紀念品，並公布今年國慶表演亮點，但慶籌會對於領唱代表身分仍保密，僅說「是對國家具重大意義的人物」。慶籌會表示，紀念品挑選都會諮詢主委韓國瑜的意見，要完整呈現出韓國瑜想帶給貴賓「慶祝中華民國生日快樂」的概念。

慶籌會大會處長虢恕仁今開記者會，受訪時被問到領唱人身分，他說，只能說這次國歌領唱代表是對國家具重大意義的人物，後續會再來公布，但基本上節目規畫這次有3個層次想呈現，依序為勉懷感恩先烈、向今日榮耀致敬、展現團結共榮的明天。

外界好奇迎賓紀念品設計團隊與主視覺團隊是否一樣，虢恕仁表示，這次國慶小物設計有向主視覺設計團隊諮詢意見，再詢問慶籌會主委韓國瑜意見，今年貴賓帽選選用棒球帽，也是為配合今年熱血主題，都有跟主委報告過，「國慶周邊小物完整呈現出主委想帶給貴賓『慶祝中華民國生日快樂』的概念。」