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國慶領唱代表保密到家 慶籌會：對國家具重大意義人物
國慶籌備委員會今開記者會開箱國慶大會迎賓紀念品，並公布今年國慶表演亮點，但慶籌會對於領唱代表身分仍保密，僅說「是對國家具重大意義的人物」。慶籌會表示，紀念品挑選都會諮詢主委韓國瑜的意見，要完整呈現出韓國瑜想帶給貴賓「慶祝中華民國生日快樂」的概念。
慶籌會大會處長虢恕仁今開記者會，受訪時被問到領唱人身分，他說，只能說這次國歌領唱代表是對國家具重大意義的人物，後續會再來公布，但基本上節目規畫這次有3個層次想呈現，依序為勉懷感恩先烈、向今日榮耀致敬、展現團結共榮的明天。
外界好奇迎賓紀念品設計團隊與主視覺團隊是否一樣，虢恕仁表示，這次國慶小物設計有向主視覺設計團隊諮詢意見，再詢問慶籌會主委韓國瑜意見，今年貴賓帽選選用棒球帽，也是為配合今年熱血主題，都有跟主委報告過，「國慶周邊小物完整呈現出主委想帶給貴賓『慶祝中華民國生日快樂』的概念。」
不過，此次大會觀禮貴賓紀念品招標卻招標兩次，虢恕仁解釋，第一次招標有因為廠商文件有遺漏，也有資料沒勾選，不符合採購程序，造成第一次招標不是很順利，後來第二次補件後，就如期順利招標。
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