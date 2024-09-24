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院長官邸用電暴增 政院：4至6月較去年同期多3680度
民眾黨立委黃國昌質疑行政院長卓榮泰上任後，官邸2個月用電量近2萬度、電費約15萬元，卻是納稅人埋單。行政院指出，卓揆6月後才陸續使用官邸開會，但未入住，現已向台電瞭解情況，也會持續注意相關用電情形，節約用電。
行政院發言人李慧芝解釋，在卓揆使用官邸前，4到6月之間，用電度數就已來到1萬2960度，比起去年同期的9280度還要多3680度，確有異常之處。
李慧芝表示，在6月中旬裝修完成之後，卓揆與家人也都沒有住在院長官邸內，每周僅有一到兩日邀集部會首長、甚或是經濟發展委員分組召集人至官邸開會；又若為因應隔日會議或行程之故，卓揆偶會留置官邸過夜，經查並無異常使用的情形。
李慧芝指出，如果比較同期用電度，去年4到6月用電9280度、6到8月間用電1萬5440度，兩期之間成長幅度為6160度，而今年4到6月用電1萬2960度、6到8月間用電1萬9360度，成長幅度為6400度，就幅度而言，今年與去年同期相比並無特別增加用電的情形。
李慧芝表示，針對前述用電情形的狀況，行政院上周已請秘書處向台電進一步瞭解原因，在檢測結果出來之前，也會持續注意用電情形、節約用電。
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