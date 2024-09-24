搬軍公教當藉口 民進黨團：在野退總預算調薪3%不能發

藍白聯手，今再度在立法院程序委員會擋下總預算案。民進黨立院黨團今上午舉行記者會指出，行政院明年要為軍公教調薪3%，如果總預算案被退回，沒有進入審議，軍公教調薪無法發放，軍公教無法受惠。

民進黨團今上午舉行輿情回應記者會。針對在野黨批評民進黨過去也曾提案退回總預算案，民進黨團幹事長吳思瑤指出，當時時空背景完全不同，請國民黨不要去脈絡化；她表示，當時是2008全球金融風暴，民進黨基於前總統馬英九沒有具體回應經濟成長率下修、浮編歲出，民進黨要求核實編列在時間點沒有阻擋政院對總預算案報告，在劉兆玄完成報告後付委階段為了凸顯問題表達立場，提出總預算案應當核實編列的訴求。

吳思瑤強調，當年民進黨只有27席，是絕對少數，沒有能力也不會退回總預算案，這是對空鳴槍的示警動作，不像藍白現在明明深知自己國會過半，任何提案確實會造成聯手表決後對國家人民難以回復的傷害。民進黨表達立場沒有退回總預算案。

吳思瑤表示，立委審查預算嚴格審視是天職，但拒審預算退預算案是瀆職，希望藍白不要為了對抗民進黨不惜對人民開槍、全民都遭殃，並再次呼籲拿過去的案例錯誤類比指鹿為馬是最廉價的政治操作。

吳思瑤並指出，軍公教長期是藍白最重要的鐵票區，她以此為例，明年行政院要再次為軍公教調薪3%，如果總預算被退回，沒有辦法進入審議，軍公教調薪3%完全無法發放，軍公教無法受惠。她表示，這些服務國家、戮力從公的軍公教公務員，長期投給國民黨、支持民眾黨，但總預算被惡意退回後，明年卻無法領到政府的德政。