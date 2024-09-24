在野黨質疑大法官解釋「實質廢死」？ 卓榮泰這樣回

憲法法庭日前判決死刑有條件合憲，被在野黨質疑是「實質廢死」，行政院長卓榮泰今天強調，此決定並非廢死。針對他個人態度，如果尊重憲法規定的正當法律程序，仍有法官判死，這樣的行為應該被社會所接受，也應該依法執行。

卓榮泰今率內閣團隊至立法院進行備詢，國民黨立委洪孟楷質詢時詢問卓對廢死的態度，卓表示，憲法法庭所做的解釋，應該形成社會共同標準，「如果問我，我覺得社會重大的惡行，在法律所不允許的狀況底下，如果能夠遵照憲法規定的正當法律程序，完成對一個人的防衛權利的抗辯後，仍有法官判處他應得的罪行，這樣的行為應該被社會所接受，也應該依法執行」。

洪孟楷追問「所以你反對廢除死刑」？卓榮泰並未正面回應，僅稱台灣現在確實有死刑存在，政府是依法行政。

洪孟楷質疑，判處死刑須經一、二、三審法官都同意，才能判死，法務部長鄭銘謙說，還是尊重憲法法庭的判決。但洪表示，目前已有1999年判死的死刑犯，到現在還未執行死刑，現在既然有條件合憲，該不該執行？鄭銘謙則說，「我們依法處理」。

針對憲法法庭判決後，國民法官法庭若6名國民法官決定判死，但1名職業法官反對是否就無法判死？成為漏洞，卓榮泰說，可以討論未來如何執行「是可行的」，也要符合社會大家共同的標準跟價值。

卓榮泰強調，他要很負責任的說明，憲法法庭所做的解釋不是廢死。