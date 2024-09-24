國慶小物亮相 「榮耀時刻」加油巾致敬奧、帕運國手

國慶大會禮賓紀念品亮相！今年貴賓帽採棒球帽款式，白底加國旗藍白紅元素，象徵熱血奮鬥寓意，還有寫「榮耀時刻」的運動涼感巾，另加上限量台灣製保溫杯及限定國慶煎餅。慶籌會公布表演亮點，並透露中華民國讚國慶臉書將抽出100個名額贈送紀念品給民眾。

慶籌會大會處長虢恕仁今開記者會，與擔任國慶大會主持人的台視主播鄔凱雯、中天主播林佩潔一起開箱禮賓紀念品。虢恕仁表示，今年貴賓帽設計融合雙十LOGO、搭配國旗藍白紅元素，象徵熱血奮鬥寓意；而台製的國慶保溫瓶，不僅具可拆卸的濾蕊設計，更走環保路線、減少塑膠材料。

慶籌會表示，國慶煎餅印上梅花與主視覺LOGO，另這次紀念品還有口罩、礦泉水、濕紙巾、國旗及紋身貼紙等小物；至於今年國慶表演亮點，國慶儀程中的國歌領唱團體，找來2023及2024年在世界合唱大賽獲金牌的尼布恩合唱團、高雄市寶來國中、荖濃國小及建山國小合唱團學生，與今年領唱代表共同領唱國歌。

慶籌會透露，屆時來自南台灣山林的天籟之聲將響徹總統府前廣場，將身穿布農族與平埔族傳統服飾，與領唱代表齊聲唱響國歌，象徵著台灣的團結共榮；另來自花蓮縣的阿勒飛斯文化藝術團，將帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以花蓮六大原住民族群共同的傳統樂舞與豐美文化特色。