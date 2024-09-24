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【重磅快評】人民用愛發電 閣揆官邸變吃電怪獸

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰被踢爆官邸兩個月用電近2萬度、電費逾15萬元，引來非議。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰被踢爆官邸兩個月用電近2萬度、電費逾15萬元，引來非議。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰被踢爆官邸兩個月用電近2萬度、電費逾15萬元；卓榮泰今坦言用電異常，將安排電力檢查。閣揆官邸宛如「吃電怪獸」，網友紛紛扮演柯南查案，推敲有三種可能：一是電器耗電、二是偷挖比特幣、三是養了皮卡丘。不論哪一種可能，證明民進黨標榜的綠能、節能減碳都是口號，人民用愛發電、大官用力花電，反正是納稅人埋單。

為了推動醫療院所節能減碳，衛福部長邱泰源和環境部長彭啓明日前才隔空鬥嘴，邱泰源不惜爆料賴清德總統打電話「罵」彭啓明，這番爆料顯然惹怒高層，邱泰源後來改口是「念一下、不是罵」，卓榮泰今天也出面警告邱泰源說法不適當，在國民黨立委羅智強撮合下，卓榮泰、邱泰源、彭啟明當場手牽手大和解。看到「河蟹」鬧劇，外界已經忘了原來在吵什麼，官員口水似乎淹沒節能減碳政策。

對民進黨而言，節能減碳只是KPI、不是DNA。民眾黨立委黃國昌昨晚爆料，今年6月11日到8月11日，這2個月內行政院長官邸的總用電度數是19360度，電費為15萬2976元，官邸不是只有行政院長，還有隨扈跟警官等人使用，但行政院前院長陳建仁去年6月到8月官邸用電度數是15440度、電費約10萬，黃國昌調侃，「請問卓榮泰是在裡面挖礦、挖比特幣嗎？」

卓榮泰今天表示，520之後，他並沒有使用官邸，一直到6月下旬整修完畢後才在官邸開過幾次會議，他大約是6月底、7月初開始，1周約2天會使用官邸，他的家人沒有使用官邸；與去年同期相比，4月到6月的用電增加3700度，6月到8月增加3900度，增加度數確有異常，是否是電器任何問題造成，將安排電力公司檢查，他並呼籲，官邸維安人員也應節約用電。

卓榮泰官邸用電量是一般小家庭的數十倍，節能減碳限制了一般人的想像，網友推敲各種可能的「吃電怪獸」，在硬體設備方面，由於每次閣揆換人，官邸都會整修一番，電器也會與時俱進，不太可能使用老舊耗電設備，除非是大規模電線漏電，有待台電查核；至於人為的可能性，卓榮泰1周只使用2次，平常是哪些人在使用？用電習慣為何？是否有如外界質疑的挖礦行為？人為問題恐涉及違法疏漏，卓榮泰必須適時公布。

電價審議委員會預計本周登場，電價蠢蠢欲動，上至賴總統、下至小學生，全民都知道節能減碳的重要性，民進黨「2025非核家園」喊得震天價響，不要核電、到處種電，人民勒緊褲帶省電、閣揆官邸卻開心用電，再次證明「綠能，你不能」。

卓榮泰 官邸 減碳

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