藍指昔日也曾退回總預算案 綠：不要去脈絡化

在野黨團日前聯手在立法院會將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，國民黨團今天召開記者會，指過去民進黨在野時，也曾提出退回總預算案。民進黨團反駁，不要去脈絡化，當時是提出示警，沒有退回總預算案。

立法院會20日上午處理報告事項時，無黨籍立委高金素梅提案將「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回程序委員會，經表決後，贊成者多數，全案遭退回程序委員會。

對於民進黨陣營連日來質疑在野黨退回總預算案，是一種無差別式的攻擊，教育、社福、國防、經濟發展等預算全遭殃，國民黨團今天召開「退回中央政府總預算，綠能！你不能？」記者會，黨團首席副書記長王鴻薇及立委賴士葆、陳玉珍共同出席。

王鴻薇說，過去民進黨在野時，也曾提出退回總預算案，她並指出民進黨團總召柯建銘曾說過，「對中央政府總預算有意見時，處理方式包括：退回總預算、修正、說明、通過或擇期再議。」

王鴻薇表示，退回總預算案，不應該是民進黨的專利。這次是在野黨發現中央政府總預算案有疏失，針對法定預算和在立法院達成決議事項如公糧收購價格調整、健保點值調整等預算該編而未編，要求行政院重新做檢討，何錯之有。

賴士葆說，退回總預算案是正當的議事運作，怎麼會把在野黨團提案退回程序委員會講成滔天大罪，他呼籲行政院長卓榮泰儘快和在野黨溝通，承諾將未編入的預算補回。

陳玉珍表示，在野黨要求政府按照多數民意行政，如果政府不照做，退回總預算案也只是剛好而已，監督政府施政，本來就是民主政治的真諦。

民進黨團幹事長吳思瑤今天召開輿情回應記者會時回應，國民黨團說民進黨在2008年也曾退回總預算案，但時空背景完全不同，請不要去脈絡化，因為當年面對全球金融風暴，民進黨基於馬政府沒有回應經濟受創、經濟成長率要下修，而且還虛編歲入、浮編歲出，為此提出相關訴求。

吳思瑤指出，民進黨在時任行政院長完成總預算報告後，為凸顯問題、表達立場，提出總預算案要核實編列的訴求，這是對空鳴槍、提出示警，況且當時民進黨在立法院只有27席，是絕對少數，「我們沒有能力也不會退回總預算案」。

吳思瑤表示，議事規則可以運用，但不要造成國家難以恢復的傷害，民進黨沒有退回2008年中央政府總預算案，反觀藍白陣營今天在做的事情就是荷槍實彈，對國家及人民發展開槍。