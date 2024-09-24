交流道架罷樑布條 藍批罷樑團體鼓勵冒險侵占國有地

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天表示，交流道邊坡竟出現罷樑團體的布條，罷樑團體不僅不制止，還公然鼓勵民眾繼續違法，質疑「難道侵占會傳染？」

罷樑團體在社群平台貼出照片，有民眾在交流道附近擺出罷樑布條與海報，除了對該為民眾表達感謝，並表示他們會繼續努力宣傳找看板，罷免不適任的市長。

黃申棟表示，交流道南下內湖17B出口與成功路口邊坡中竟出現罷樑團體的布條，不管這是在什麼時候綁上去的，都是對自己生命的不負責任，更是對用路人的權利損害。

黃申棟說，更令人驚嚇的是，罷樑團體不僅不制止支持者違法、危險的行為，還在臉書發文表示感謝，公然鼓勵民眾繼續違法，毫無社會責任。為了維護市容並遏止危險行為，他將向高公局具名檢舉，呼籲交通部依法要求相關單位拆除布條。