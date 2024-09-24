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原住民禁伐補償未編足預算 卓榮泰：增加預算就要有財源

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，行政院長卓榮泰（左）今天在立法院表示，有增加預算就要有財源，而原民會主委曾智勇（右）則表示，過去禁伐補償都是以公務預算及基金共同支付，因此禁伐補償是發得出來的。記者曾學仁／攝影
針對《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，行政院長卓榮泰（左）今天在立法院表示，有增加預算就要有財源，而原民會主委曾智勇（右）則表示，過去禁伐補償都是以公務預算及基金共同支付，因此禁伐補償是發得出來的。記者曾學仁／攝影

針對《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，行政院卓榮泰今天在立法院表示，有增加預算就要有財源，當初修法審查過程中有表達若只是調整至每公頃4萬，行政院願意負擔，雖最終維持6萬，但行政院還是用4萬下去編列，而原民會主委曾智勇則表示，過去禁伐補償都是以公務預算及基金共同支付，因此禁伐補償是發得出來的。

卓榮泰表示行政院制定預算，立法院審議，但有增加預算，就要有財源，如果因為立法院一個決議、建議，就把預算提升，卻沒有找到財源，那對行政院預算完整性是不合憲不合法的規定。曾智勇表示禁伐補償是從105年開始，現在預算從21億要增加最少到45億，那明年編了28億，基金則還可以調度大概17億左右，所以應該是夠發放禁伐補償。

卓榮泰 原住民 曾智勇 立法院 行政院

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