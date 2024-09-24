蔡壁如問柯文哲京華城有沒有收？ 柯文哲秒回這句話

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，前立委蔡壁如接受網路媒體訪問時透露，她曾當面問柯文哲「你京華城到底有沒有收（賄）？」柯文哲毫無遲疑的回說「不要汙辱我，絕對沒有！」她說，面對這樣突如其來的詢問，如果柯文哲當時略有遲了3、5秒才回答，那也就不必再說了，但柯很篤定的馬上說沒有。她跟他認識30多年，相信他的為人。

蔡壁如是接受媒體人黃光芹節目訪問時做以上表示，而節目是在蔡壁如擔任台中市政府顧問的下班時間預錄，並未影響公務時間。

蔡壁如說，她8月18日和柯文哲在台南碰面，柯文哲見到她時嘆了一口氣說「不知道選舉的帳怎會記的亂七八糟！」她對柯說，有權的人就該承擔責任，包括選舉總幹事、副總幹事、財務長和辦公室主任。但是，她想，談這些都已過去，就用腳踢了柯一下，直接問他「你京華城到底有沒有收（賄）？」柯則馬上正色回答。

蔡壁如談及民眾黨未來的發展，表示應該由1人政黨轉變為正常的政黨運作，並可以增設副主席。但是當黃光芹問她有無意願時，她則秒回說「不會，沒有興趣！」以及她也不知誰是較適合的人選，並說自己在台中耕耘，是讓民眾黨遍地開花的布局，可做為有志之士的示範區。

蔡壁如認為，民眾黨現在最應該做的3件事是：一、既然現在還沒有選舉，黨的角色應該縮到最小，也盡量節省人事費用。二、8席立委要拿出戰果，尤其現在正是審預算的會期。三、各縣市的主委此時應把小草凝聚起來，做好向下紮根的工作，打好地方基礎。

對於民眾黨立委黃珊珊已遭停權仍代表柯文哲赴美一事，蔡壁如起先說不願就此評論，但又說，若以社會的角度，就是「沒有制度」她爬山的山友就曾質疑「為何以停權3年還可以這樣？」她說，人治無法讓一個黨走下去。黨主席柯文哲對於黨的運作都訂有SOP，但問題是無人執行，會碰到誰就變成人治，遇到誰又變成法治，讓支持者都覺得民眾黨很混亂。