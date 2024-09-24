京華城容積率之亂硬扯賴清德？南市綠議員批「竹篙套菜刀」

台南市議員蔡筱薇今天在議會都發局業務報告及質詢時指出，針對媒體人毛嘉慶、國民黨前文傳會副主委練鴻慶告發總統賴清德任職台南市府期間，涉嫌大規模容積獎勵圖利業者，痛斥該案明明是2009年縣市合併前所通過的案件，告發人的說法根本就是「竹篙套菜刀」，刻意誤導抹黑。

都發局長徐中強也說，針對這些誤謬的評論，已對外澄清；京華城和台南市容積提昇是完全不一樣，京華城是針對個案，台南市是為了促進都市的發展，是用通案的方式辦理，不是針對個別土地；過去是針對公園道，現在是針對超過30公尺、40公尺的大馬路，給予合理的容積提高，但要有回饋，同時有規定很嚴格的都市設計審議的規範，必須要達到相當的都市景觀和公益性的目的，且要經過很嚴格的審查程序。

蔡筱薇表示，包括「台南市都市發展軸線第一期地區（海安路、永華路、林森路、夏林路、公園南路及東豐路兩側）土地使用分區管制要點部份專案通盤檢討案」、「變更台南市中西區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案」以上兩案都是是2009年所訂定，且這兩案都是縣市合併前通過案件，當時全國尚無容積獎勵上限的規定。

蔡筱薇說，以上獎勵辦法的通過時間，根本不是賴清德任內，且跟京華城自創法規及獎勵名目根本不一樣，並非特地為某建商量身打造，另外因應監察院糾正全國容積獎勵浮濫在案，內政部也在2014年訂定容積獎勵上限20%的全國性規定，針對推動中的台南都市計畫案，要求全面適用相關規定，就是希望避免容積獎勵浮濫情況發生。

都發局將近來引起討論的台南市開發案容積率及南鐵地下化照顧宅和京華城做出比較表，讓外界更清楚，都發局說，台南市自1999年開始全面實施容積率管制，但原市部分地區現行容積率較低，相較於六都其發展明顯受限。市府於2009年10月訂定原市發展軸線兩側容積獎勵機制「台南市都市發展軸線第一期地區土地使用分區管制要點部份專案通盤檢討案」，透過獎勵及回饋方式提升容積率，以帶動市中心區公園道周邊發展，同時於2009年12月「變更台南市中西區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案」，亦於土地使用管制要點新增「鼓勵大面積基地」開發的規定，以帶動市中心區發展。

有關東區工2工業區變更案（南紡案），是依據工業區檢討變更審議規範辦理案件，於2010年8月發布實施案件。上述案件辦理期間，全國尚無容獎上限的規定，全國皆然，一切程序均符法令規定。 有關媒體人影射在2014年至2017年間用內部自行創制的施行細則等事宜，顯為誤植或抹黑。