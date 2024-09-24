羅智強：賴政府亂撒租金補貼預算 4年短絀203.4億

本報日前報導中央租金補貼數字直逼租屋補貼工程款，內政部國土署回應興建社宅、包租代管和租金補貼是互相輔助不衝突。國民黨立委羅智強今再批，中央租金補貼數字已占明年住宅基金3分之2規模，導致社宅、包租代管剩下90.3億元，而且政府瘋狂加碼租金補貼，國庫又沒錢，已經出現4年短絀203.4億元情形。

本報揭露民進黨政府大撒幣，過去三年租屋補貼發的比興建社宅的工程款還多，造成社宅預算被排擠後，內政部國土署回應聲稱興建社宅、包租代管和租金補貼是互相輔助不衝突。

羅智強表示，他要正告揮霍人民納稅錢的賴清德總統，請不要變成「賴cheater」，高額的租金補貼，已經根本性地影響興建社宅和包租代管。

羅智強說，住宅基金收入2025年共506億，租金補貼專案計畫335億的經費，全數來自於住宅基金，並占去3分之2的規模。社宅、包租代管在住宅基金裡，一共只有90.3億。

羅智強表示，內政部說租金補貼、社宅和包租代管三者不衝突，但事實上在住宅基金裡，租金補貼的預算就是社宅加包租代管的3.7倍。政府政策重租金補貼，而非社宅和包租代管，這些內容預算寫的明明白白。

羅智強表示，更離譜的是2025年非國庫撥補收入僅101.8億的住宅基金，其實發不起335億的租金補貼。因此要繼續大撒幣，國庫就必須要撥補住宅基金。從2022年到2025年撥補金額高達997億。

羅智強指出，即使國庫大量撥補，由於租金補貼不斷加碼，4年短絀預估累計竟高達203.4億。發的多，就要補的多，補不夠，就會短絀。賴清德的租金補貼大撒幣政策，掏空住宅基金、擠壓社宅興建。民進黨政府預算編的有多誇張，退回，只是剛好而已。