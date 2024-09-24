明年度總預算持續卡關 藍白在程委會聯手封殺

114年度中央政府總預算因「原住民保留地禁伐補償條例」等相關預算未編入，上周五院會被在野黨攜手退回程序委員會。國民黨立院黨團今在程序委員會提案，要求將總預算案暫緩列案，經朝野脣槍舌戰後，最終藍白憑人數優勢通過此案。

明年度總預算案上周五卡關後，朝野今天在於程序委員會再度針鋒相對。國民黨團書記長林思銘提案，報告事項第42至53案暫緩列案，包括民進黨立委沈柏洋等人提出的「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」等11案，以及「明年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」案。

朝野立委輪番登記發言，國民黨立委陳玉珍表示，執政黨政府真心在乎百姓的話，在退回總預算的同時 ，就趕快把通過的不管是針對原住民、農民、健保點值等相關預算趕快重新編，不要像詐騙集團欺騙百姓說加薪、治水、兒童福利等預算都沒有了，行政院動作快一點，下周重新編列送進來，他們就趕快審查。

民進黨立委莊瑞雄嗆陳玉珍嘴砲，如果程序完備，符合議事規則，為什麼不列？「不要不合你的意編預算，就不爽全部退回，再送進來你們還是不爽，你們還是退 。」莊瑞雄說，當然可以協商，但是協商不是在程序委員會協商，在各個委員會裡面，哪一項預算你覺得不合理，大家來講道理。

民眾黨立委林國成說，大會決議退回程序委員會，大家不是說法治嗎？那就來表決。民進黨退回以後，也有沒有協商、解釋，你們就是在演戲，然後推卸責任給在野黨，這萬萬不可，因為你們是執政黨，不要抹黑在野黨，這種招數千萬不要，台灣人民看得很清楚。

朝野立委發言完畢之後，程序委員會主席沈發惠表示，之前親民黨退過一次，但是在院會，從來沒有在程序委員會連議程都排不進去。沈發惠呼籲，程序委員會就決定的話，全院的人都沒有機會審查總預算，希望在野讓總預算案排入議程，要退的話，在院會再把它退回來，「這確實是中華民國史上、立法院史上第一次，這個史無前例。」

隨後沈發惠請議事人員清點人數，朝野共17位立委出席，在藍白攜手下，有9人同意國民黨團的提案，有7人反對，一人棄權。值得一提的是，棄權者為國民黨立委羅廷瑋。而民進黨立委在表決後，聚集在場中，手持「惡意杯葛總預算案全民受害」的看板，高呼「惡意杯葛，全民受害」。