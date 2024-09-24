賴清德無意與在野領袖溝通？卓榮泰：總統自有判斷

國民黨立委洪孟楷今天質詢指出，過去幾任總統都曾與在野黨領袖座談，賴清德總統作為少數總統，卻無意與在野黨溝通很罕見。對此，卓榮泰否認，表示總統沒有不願與在野黨溝通，但時機「總統自有判斷」。

卓榮泰今率內閣團隊至立法院進行備詢，洪孟楷問及，上周賴清德宴請綠委時提及總預算被退回很罕見，回顧前總統陳水扁、馬英九、蔡英文都曾與在野舉辦座談，賴總統身為40%民意的少數總統，當選九個月以來卻從未與在野溝通，這也很罕見。

卓榮泰表示，總統尊重五院體制的憲法結構，不會輕易啟動院際協商。他盼能與立法院長韓國瑜溝通，朝野黨團、行政立法也能繼續溝通，如果院跟院之間有溝通不良的情況發生，總統可以依照憲法啟動院際協商，但不會輕易啟動，至於時機，他說「總統自有判斷」。

洪孟楷質疑，針對在野對總預算、人事同意權的呼籲，行政部門卻充耳不聞，是否建議總統要與在野黨溝通？卓榮泰表示，政院都有聽到，也願意跟大家談，他重申，總統沒有不願意與在野溝通，賴自有判斷，在什麼時機、用什麼方式去進行，立法院意見總統都很重視。

洪孟楷提到，行政院前院長江宜樺表態拜會在野黨領袖，儘管最後沒成，但想知道卓榮泰意願如何。卓榮泰表示，以他現在的工作，比較適宜跟立法院長韓國瑜、其他三院院長溝通，政黨之間由主席進行黨務交流會較為順暢。