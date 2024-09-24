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閣揆官邸用電量暴增一期電費逾15萬 台電：看現場才能查異常原因

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長官邸遭爆料用電量大量，一期總用電量近2萬度。 圖／聯合報系資料照片
行政院長官邸遭爆料用電量大量，一期總用電量近2萬度。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌今日爆料行政院官邸二個月總用電度數近2萬度，電費15萬3千元，行政院長卓榮泰今（24）日受訪時坦承用電度數確有增加，將安排電力檢查。台電表示，用電戶對於用電度數有疑慮可派員排查，現場了解後才能知道用電異常的原因為何。

卓榮泰表示，520之後，他並沒有使用官邸，一直到6月下旬整修完畢之後，才在官邸開過幾次會議，他個人大約是6月底、7月初開始，一周大約有兩天會因應隔天上午行程而使用官邸，他的家人也沒有使用官邸。因此用電度數的增加，確有異常，將安排電力公司檢查。

據卓榮泰表示，與去年同期相比，4月到6月的用電增加3700度，6月到8月增加3900度，增加度數確有異常，是否是電器任何問題造成，需要進一步檢查，他並表示，官邸維安人員也應節約用電。

台電表示，官邸有很多工作人員，電力使用方式需要到官邸現場看看是否有設備異常，目前還沒安排檢查時間。

一般民眾如果遇到用電量異常，都可以聯絡台電公司派人初步勘查，台電表示，若用戶還是有疑慮可進一步查驗電表。

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