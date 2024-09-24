總預算遭退回 卓榮泰：行政院要堅定維護法定預算程序

立法院藍白黨團因「原住民保留地禁伐補償條例」聯手退回中央政府總預算案。國民黨立委羅智強今在立院質詢行政院長卓榮泰時表示，卓揆「如果有一顆柔軟的心」，便應與在野黨溝通。卓榮泰回應，「我們絕對有柔軟的心」，不過行政院須堅定維護憲法及法定預算程序。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長赴立法院接受備質詢。羅智強質詢時提到，退回總預算的根源是原住民保留地禁伐補償條例，如今知道政院不願重編預算的立場，就是將原住民踩在腳底下，此舉能讓立委高金素梅、伍麗華、陳瑩回選區交代嗎？

羅智強接著問，是否認同民進黨團總召柯建銘喊總預算案提釋憲的主張？政府預算創歷史新高，比去年增加4000多億，卻連照顧原住民的柔軟心都沒有？

羅智強指出，依法立院即便退回總預算，預算中的法律性義務支出，包括社保、教育經費補助等預算都不會受到影響。預算法也規定，預算中非法定義務支出，即便國會退回總預算審查，行政院仍可根據上年度預算額度執行。

卓榮泰回應，針對總預算遭退回，他只有兩個字「遺憾」可以表示。過去無論什麼時期，總預算遭退回，行政單應該都會做一樣的表達。至於是否認同柯建銘揚言提出釋憲？卓榮泰表示，黨團可以有這樣的思維及主張。

卓榮泰還針對總預算與禁伐補償條例做出說明，這不是黨派問題，此為憲法給予政院編列預算完整性的問題。而且，原民會預算其實已經增加12％。