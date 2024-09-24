禁伐補償金翻倍 卓榮泰：這種預算編列不合法不合憲

藍白立委以原民會未編足禁伐補償預算為由，在20日立法院會退回明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰今天表示，100%調幅在任何實際政策及補貼都少見，用原民會40%預算去做單一補助，對其他原住民權益是不當，這種預算編列方式是不合法、不合憲。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

民進黨立委陳瑩質詢時說，禁伐補償的法定支出本來就會依規定核發，有立委覺得明年度禁伐補償要編列到新台幣42億元，但明年度只編27億元，少了15億元，然後在院會怒罵卓榮泰等人。過去7年，禁伐補償金都是公務預算跟基金共同支應，甚至在去年，基金支出比公務預算還多，明年度是否循往例辦理。

原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）說，禁伐補償是從民國105年開始，今年6月3日立法院通過原住民保留地禁伐補償條例修法，通過1公頃從3萬元提高要6萬元，整體預算從21億元增加到45億左右，原民會明年編28億元，原則上，基金還可以調度17億元，應該夠發放明年禁伐補償。

卓榮泰立刻打斷曾智勇的話說，曾智勇說的是現在針對今年預算「他有他的想法」，但要回歸到預算制定編列的原則來看，行政院制定編列預算，立法院審議預算。

卓榮泰說，「任何增加新的預算，要有新的財源。」如果因為立院一個審議或決議、建議，就把預算整個提升，行政院沒有找到相同財源，對行政院預算的完整性是不合憲法規定。

卓榮泰表示，由3萬元調整到6萬元，「100%調幅，在任何實際的政策及補貼都少見」，行政院在今年立法院審查過程曾提出，如果可以從3萬元調整到4萬元，行政院願意來吸收，但是在審查過程沒有被重視，行政院還是負責任依照過去的承諾編列至補貼4萬元，原民會必須在內部調節。

卓榮泰強調，政府要維持的是制定跟編列預算的完整性，「如果此例一開，那其他的部會透過這種方式來增加預算，往後的預算將無可控制」，希望兩院要有討論的空間，而不是用表決的方式就把預算提高，如果是從30萬提高到60萬，從300萬提高到600萬，行政院也無法接受。

卓榮泰說，不希望預算編列是用這樣的方式，「不合法、不合憲」，應理性討論，當初他指示原民會，針對這筆預算的編列，應就原民會業務的優先順序來做最好的選擇。